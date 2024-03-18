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要業績還是滿足服務？書店對百貨商場的加減分

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
當閱讀行為改變，買書的人愈來愈少，書店在百貨商場存在必要性引起討論。本報資料照片
當閱讀行為改變，買書的人愈來愈少，書店在百貨商場存在必要性引起討論。本報資料照片

曾經走了誠品、淳久堂、金石堂、紀伊國屋等眾家書店的天母，近日黃色招牌字體的金石堂書店重新在大葉高島屋亮起，讓不少在地人感到振奮，原來曾經陪伴天母人超過30年的「金石堂書店」在2022年11月因租約到期告別，同年2月紀伊國屋書店也撤出大葉高島屋，加上在此之前天母地區曾經有的書店陸續退出，書店，頓時成為當地的稀有物，這也是最近天母人對於再迎來金石堂而感到高興的原因。

空窗了二年，大葉高島屋終於再次有了書店，這個消息也讓在地人紛紛在大葉高島屋的臉書留言肯定：「 太棒了！書店終於回來了，解救了書店沙漠的天母」、「希望大葉高島屋能有間長久的書店可逛」、「終於不是一間只有吃的百貨」。雖然這次金石堂是以期間限定店型態進駐，對雙方來說也是一個觀察市況的評估點。

大葉高島屋指出，為迎接即將到來30周年，今年各樓層持續逐步微調改裝，近年因商圈型態改變，天母地區實體書店所剩無幾，會找書店業者進駐，不只是為了提供服務，也是為了符合在地居民的期待。正好金石堂今年有展店計畫，彼此空間與時間都能配合的時機點上一拍即合。金石堂規畫有排行榜、主題書展區、話題新書區、親子童書區、文具禮品區、桌遊益智、文創商品區，開幕期間準備近兩萬本書，希望回應天母地區讀者期待。

新光三越天母店法雅客在去年9月改裝開幕，雖然擴大了3C主題品類，鎖定社區家庭客育兒需求，兒童文玩具區占比也隨之增加，書籍類則強調新書區與兒童書籍。新光三越天母店店長湯雅楓指出，書店經營效益不只是天母商圈的問題，而是普羅大眾閱讀習慣、購買通路習慣改變的問題。百貨有書店型態確實可以加分、吸引全客層進來，但書籍利潤低眾所周知，所以現在書店也積極發展商品多樣性，書店對於百貨商場來說是否是必要存在，需視百貨定位、書店面積占比、客層需求等各方面多元考量。

SOGO天母店也曾經有淳久堂書店，於2009年進駐、2016年租約到期撤出。SOGO天母店店長蕭淑英表示，完整的書店型態需要至少2、300坪空間呈現，加上閱讀行為轉變，在YouTube、Podcast都有許多說書頻道，需務實思考真正有買書習慣的人有多少？百貨通常反映著社會現象，所以綜觀各大百貨，幾乎是精品、餐飲的天下，百貨寸土寸金更需要評估給出大空間的經營效益，SOGO天母店會折衷選擇在兒童節等特定節日推出主題書展等型態呈現。

百貨業：書店也可以像超市般的剛性需求存在

儘管書店具有提供精神層面的滿足與創造商場的文化氛圍，但隨著閱讀習慣改變、網路書店的競爭，書籍的單價不高加上買書的人愈來愈少是不爭的事實，以坪效、業績面來思考，書店確實不是重視營收成長的百貨裡的加分項，但對社區型商場卻是創造來客、有如超市一般的剛性需求存在。

去年大直迎來了新商場NOKE忠泰樂生活，營運面向裡「藝文設計」是其重要能量之一，並代理自營TSUTAYA BOOKSTORE。NOKE忠泰樂生活營運長郭大睿對百貨商場開書店的效益有這樣的解讀，他談到，書店對於百貨的業種商品組合，若純就租金、抽成收入角度，從來就不是主要的組成，但就商品計畫的完整性而言，它還是一個被普遍需要的業種。它就跟超市一般，是一個生活面向相對剛性需求的存在。

而新莊宏匯廣場自開幕以來就以餐飲為集客強項，宏匯廣場執行董事柯愫吟上任後，也有想為宏匯廣場帶來書店的想法。她認為，如果單純從坪效、業績看，要靠書店獲利的情況不多，但書店加分因素是形象面、滿足顧客的需求，用這方面來看，就不全然是數字的問題，某方面甚至可以說是加分，可以吸引更多人來、停留時間更久，目的性是存在的。書店的加分、扣分是依各商場定位、需求而定。

柯愫吟指出，社區型、區域型商場對書店還是有存在必要，這是對社區民眾提供的多樣性服務中，很重要的一環。百貨除了物質滿足，在精神面也可照顧到顧客，這樣書店就有其存在的必要。

如果書店對百貨來說是服務性質的加分，利潤低的書店如何應付商場抽成？又如何在朝業績看的商場生存？郭大睿分析，書籍是一高度標準化商品，確實容易在線上購買，且毛利不高，因此能提供給百貨的抽成不能太多，但百貨看中書店的，早就已經不是業績或租金收入，而是有經營力的書店品牌，確實有自帶客流的能力，這也是目前多數百貨看中的重點。

以實際面來看，郭大睿認為，書店若只是提供書籍的販售功能，或許它的角色或重要性真的不高，因此百貨應該選擇在書店營運具有策展或生活提案能力的品牌，藉由書籍的各種不同分類，延伸更多生活議題面向的商品提案，它就能為百貨扮演帶動更多顧客入館跟業績的積極功能。

柯愫吟說到，百貨、書店，要合作就是要雙贏，雙方都有營運上的負擔，都要有所妥協才能永續，兩者取到共識才能有好的合作模式：如何經營客人、創造優質環境，讓客人願意走出家門、走出虛擬環境。

金石堂書店重回天母，以期間限定店型態進駐大葉高島屋四樓。圖／大葉高島屋提供
金石堂書店重回天母，以期間限定店型態進駐大葉高島屋四樓。圖／大葉高島屋提供
新光三越天母店法雅客去年9月改裝，除了3C主題商品，也豐富童書、文玩具的品項。圖／新光三越提供
新光三越天母店法雅客去年9月改裝，除了3C主題商品，也豐富童書、文玩具的品項。圖／新光三越提供
新光三越天母店法雅客書籍類鎖定新書專區與滿足親子閱讀的兒童書籍。圖／新光三越提供
新光三越天母店法雅客書籍類鎖定新書專區與滿足親子閱讀的兒童書籍。圖／新光三越提供
對大型購物中心來說，書店是滿足全客層生活需求的元素之一。圖／誠品提供
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位於CITYLINK南港店的TSUTAYA BOOKSTORE。圖／潤泰集團提供
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有經營力的書店品牌，可自帶客流，這也是受百貨商場青睞的原因。繼北海道、東京都、愛知縣、高知縣、福岡縣、熊本縣的八個日本蔦屋書店的店點合作後，台灣蔦屋首次引進AKOMEYA TOKYO，第一站選在忠泰樂生活舉辦策展。圖╱NOKE忠泰樂生活提供
有經營力的書店品牌，可自帶客流，這也是受百貨商場青睞的原因。繼北海道、東京都、愛知縣、高知縣、福岡縣、熊本縣的八個日本蔦屋書店的店點合作後，台灣蔦屋首次引進AKOMEYA TOKYO，第一站選在忠泰樂生活舉辦策展。圖╱NOKE忠泰樂生活提供

大葉高島屋 天母 金石堂

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