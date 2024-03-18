要業績還是滿足服務？書店對百貨商場的加減分

曾經走了誠品、淳久堂、金石堂、紀伊國屋等眾家書店的天母，近日黃色招牌字體的金石堂書店重新在大葉高島屋亮起，讓不少在地人感到振奮，原來曾經陪伴天母人超過30年的「金石堂書店」在2022年11月因租約到期告別，同年2月紀伊國屋書店也撤出大葉高島屋，加上在此之前天母地區曾經有的書店陸續退出，書店，頓時成為當地的稀有物，這也是最近天母人對於再迎來金石堂而感到高興的原因。

空窗了二年，大葉高島屋終於再次有了書店，這個消息也讓在地人紛紛在大葉高島屋的臉書留言肯定：「 太棒了！書店終於回來了，解救了書店沙漠的天母」、「希望大葉高島屋能有間長久的書店可逛」、「終於不是一間只有吃的百貨」。雖然這次金石堂是以期間限定店型態進駐，對雙方來說也是一個觀察市況的評估點。

大葉高島屋指出，為迎接即將到來30周年，今年各樓層持續逐步微調改裝，近年因商圈型態改變，天母地區實體書店所剩無幾，會找書店業者進駐，不只是為了提供服務，也是為了符合在地居民的期待。正好金石堂今年有展店計畫，彼此空間與時間都能配合的時機點上一拍即合。金石堂規畫有排行榜、主題書展區、話題新書區、親子童書區、文具禮品區、桌遊益智、文創商品區，開幕期間準備近兩萬本書，希望回應天母地區讀者期待。

新光三越天母店法雅客在去年9月改裝開幕，雖然擴大了3C主題品類，鎖定社區家庭客育兒需求，兒童文玩具區占比也隨之增加，書籍類則強調新書區與兒童書籍。新光三越天母店店長湯雅楓指出，書店經營效益不只是天母商圈的問題，而是普羅大眾閱讀習慣、購買通路習慣改變的問題。百貨有書店型態確實可以加分、吸引全客層進來，但書籍利潤低眾所周知，所以現在書店也積極發展商品多樣性，書店對於百貨商場來說是否是必要存在，需視百貨定位、書店面積占比、客層需求等各方面多元考量。

SOGO天母店也曾經有淳久堂書店，於2009年進駐、2016年租約到期撤出。SOGO天母店店長蕭淑英表示，完整的書店型態需要至少2、300坪空間呈現，加上閱讀行為轉變，在YouTube、Podcast都有許多說書頻道，需務實思考真正有買書習慣的人有多少？百貨通常反映著社會現象，所以綜觀各大百貨，幾乎是精品、餐飲的天下，百貨寸土寸金更需要評估給出大空間的經營效益，SOGO天母店會折衷選擇在兒童節等特定節日推出主題書展等型態呈現。

百貨業：書店也可以像超市般的剛性需求存在

儘管書店具有提供精神層面的滿足與創造商場的文化氛圍，但隨著閱讀習慣改變、網路書店的競爭，書籍的單價不高加上買書的人愈來愈少是不爭的事實，以坪效、業績面來思考，書店確實不是重視營收成長的百貨裡的加分項，但對社區型商場卻是創造來客、有如超市一般的剛性需求存在。

去年大直迎來了新商場NOKE忠泰樂生活，營運面向裡「藝文設計」是其重要能量之一，並代理自營TSUTAYA BOOKSTORE。NOKE忠泰樂生活營運長郭大睿對百貨商場開書店的效益有這樣的解讀，他談到，書店對於百貨的業種商品組合，若純就租金、抽成收入角度，從來就不是主要的組成，但就商品計畫的完整性而言，它還是一個被普遍需要的業種。它就跟超市一般，是一個生活面向相對剛性需求的存在。

而新莊宏匯廣場自開幕以來就以餐飲為集客強項，宏匯廣場執行董事柯愫吟上任後，也有想為宏匯廣場帶來書店的想法。她認為，如果單純從坪效、業績看，要靠書店獲利的情況不多，但書店加分因素是形象面、滿足顧客的需求，用這方面來看，就不全然是數字的問題，某方面甚至可以說是加分，可以吸引更多人來、停留時間更久，目的性是存在的。書店的加分、扣分是依各商場定位、需求而定。

柯愫吟指出，社區型、區域型商場對書店還是有存在必要，這是對社區民眾提供的多樣性服務中，很重要的一環。百貨除了物質滿足，在精神面也可照顧到顧客，這樣書店就有其存在的必要。

如果書店對百貨來說是服務性質的加分，利潤低的書店如何應付商場抽成？又如何在朝業績看的商場生存？郭大睿分析，書籍是一高度標準化商品，確實容易在線上購買，且毛利不高，因此能提供給百貨的抽成不能太多，但百貨看中書店的，早就已經不是業績或租金收入，而是有經營力的書店品牌，確實有自帶客流的能力，這也是目前多數百貨看中的重點。

以實際面來看，郭大睿認為，書店若只是提供書籍的販售功能，或許它的角色或重要性真的不高，因此百貨應該選擇在書店營運具有策展或生活提案能力的品牌，藉由書籍的各種不同分類，延伸更多生活議題面向的商品提案，它就能為百貨扮演帶動更多顧客入館跟業績的積極功能。

柯愫吟說到，百貨、書店，要合作就是要雙贏，雙方都有營運上的負擔，都要有所妥協才能永續，兩者取到共識才能有好的合作模式：如何經營客人、創造優質環境，讓客人願意走出家門、走出虛擬環境。