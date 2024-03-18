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今各地轉涼北部明顯 周三晚至周四晨最冷可能跌破10度

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
一周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
一周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供

今天各地轉涼轉雨，愈北愈明顯。中央氣象署指出，大陸冷氣團南下，周三晚間至周四清晨相對涼冷，中部以北、宜蘭、花蓮最低溫11度，南部最低溫15度，尤其北部地區可能跌破10度。周四白天起逐日回溫，周末各地白天回升至26度，中南部達30度，南部內陸地區溫度可能更高，如同春夏。

中央氣象署技正羅雅尹指出，微弱鋒面通過，大陸冷氣團南下，今天北部轉冷，預估冷氣團影響至周四清晨，期間北部明顯冷，其他地區明、後天氣溫也會稍降，天氣型態將從潮濕轉乾冷。周四白天起，冷氣團減弱，各地氣溫就會回升。

她指出，今天白天，降雨範圍以迎風面的大台北、東半部地區、基隆北海岸、恆春半島為主，易有局部短暫陣雨，中南部山區也有零星降雨。

羅雅尹表示，今晚起至明天，華南雲雨區水氣移入台灣，尤其北部地區西半側降雨機率漸高。明天華南雲雨區通過台灣，北部、東半部易有局部降雨，中部地區、南部山區也有零星降雨出現；明晚起，水氣變少，只剩花東地區零星降雨，至周三維持類似天氣型態，僅有花東零星降雨，其他地區恢復多雲到晴。

溫度方面，羅雅尹說，今晨北部低溫15至16度，大台北與昨天相比差10度，北部、東部溫度降幅也有5、6度，中南部比昨天降2至3度。

今天北部、東部白天高溫剩下19至22度，明顯下降，中南部也有20幾度高溫，北部降溫趨勢明顯，到明天溫度持續下降，中部地區明天高溫也會轉涼，南部後天才會略微降溫。

她說，這波冷氣團影響至周四清晨，預估氣溫最低時間點在周三晚上至周四清晨，中部以北、宜蘭、花蓮低溫11至14度，南部最低溫15至18度，空曠地區、內陸近山區可能更低溫，北部地區不排除出現10度以下低溫。

羅雅尹表示，周四白天起，溫度逐日回升，不過夜晚清晨仍偏涼，早出晚歸留意日夜溫差大。周末各地白天回升26度，中南部可能更高30度，不排除南部內陸地區更高，屆時天氣如同春夏。

低溫 冷氣團

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