血源不穩定呼籲多捐血 台大醫施景中：救救孕婦和胎兒

台大醫院婦產科主治醫師施景中今天於臉書發文，清晨收到醫院的危急通報，今天早上預定做手術的孕婦，昨天輸了許多血小板後，仍然只有五千（正常孕婦的2%），今天早上手術確定取消。他聽到血液科醫師聯絡捐血中心，捐血中心說血源很不穩定，不確定是否能夠提供我們足夠的血？

施景中指出，血液科教授建議，這個病人要使用HLA配對過的血小板，但這個一定要血源充足下才能夠去做篩選。但孕婦的可用白血球（ANC)是0，情況危急。「如果可以，請大家幫幫忙，去捐血，救救這一個孕婦和胎兒。」

其實，就在清晨，施景中在半夢半醒間，夢見很多認識的主治醫師和一個很久沒見的同仁，說剛去捐完血才回來上班。醒來還反覆想了一下，剛才到底是夢還是回憶？