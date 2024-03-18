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血源不穩定呼籲多捐血 台大醫施景中：救救孕婦和胎兒

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
台大醫院婦產科主治醫師施景中今於臉書發文，一名今天早上預定做手術的孕婦，昨天輸了許多血小板後，仍然只有五千（正常孕婦的2%），今天早上手術確定取消，因病人需要使用HLA配對過的血小板，盼大家踴躍捐血。本報資料照片
台大醫院婦產科主治醫師施景中今於臉書發文，一名今天早上預定做手術的孕婦，昨天輸了許多血小板後，仍然只有五千（正常孕婦的2%），今天早上手術確定取消，因病人需要使用HLA配對過的血小板，盼大家踴躍捐血。本報資料照片

台大醫院婦產科主治醫師施景中今天於臉書發文，清晨收到醫院的危急通報，今天早上預定做手術的孕婦，昨天輸了許多血小板後，仍然只有五千（正常孕婦的2%），今天早上手術確定取消。他聽到血液科醫師聯絡捐血中心，捐血中心說血源很不穩定，不確定是否能夠提供我們足夠的血？

施景中指出，血液科教授建議，這個病人要使用HLA配對過的血小板，但這個一定要血源充足下才能夠去做篩選。但孕婦的可用白血球（ANC)是0，情況危急。「如果可以，請大家幫幫忙，去捐血，救救這一個孕婦和胎兒。」

其實，就在清晨，施景中在半夢半醒間，夢見很多認識的主治醫師和一個很久沒見的同仁，說剛去捐完血才回來上班。醒來還反覆想了一下，剛才到底是夢還是回憶？

施景中臉書：

清晨，在半夢半醒之間，夢見很多我認識的主治醫師和一個很久沒見的同仁，說剛去捐完血才回來上班。

醒來還反覆想了一下，剛才到底是夢還是回憶？

接著收到醫院的危急通報，今天早上預定做手術的孕婦，昨天輸了許多血小板後，仍然只有五千（正常孕婦的2%），今天早上手術確定取消。

聽血液科醫師聯絡捐血中心，捐血中心說血源很不穩定，不確定是否能夠提供我們足夠的血？

血液科教授建議這個病人要使用HLA配對過的血小板，但這個一定要血源充足下才能夠去做篩選。

她的可用白血球（ANC)是0，情況危急。

如果可以，請大家幫幫忙，去捐血，救救這一個孕婦和胎兒。

孕婦 捐血中心 醫師

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