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微罪不記點 民團7縣市串連怒吼

聯合報／ 記者周彥妤／台北報導
行人零死亡推動聯盟昨在七縣市同步發起串連快閃，要求立院退回惡法。記者葉信菉／攝影
行人零死亡推動聯盟昨在七縣市同步發起串連快閃，要求立院退回惡法。記者葉信菉／攝影

行政院會日前通過「道路交通管理處罰條例」修正草案，列舉十項一二○○元以下罰鍰微罪不開放檢舉、記點，並送立法院審查，引發路權團體、交通學者反彈。行人零死亡推動聯盟昨在七縣市同步發起串連快閃，要求退回草案，並預告廿三日將在立法院門口集會遊行，喊話朝野立委擋下修法

交通部長王國材昨重申，各界正反聲音都有，盼能達共識，草案送審可理性討論。此外，針對行人相關軟硬體設施建設、行穿線不停讓行人執法，仍積極進行中。

行人零死亡推動聯盟等倡議行人路權團體，昨上午十時起在台北、桃園、新竹、台中、高雄、台南與雲林，七縣市同步串連發起十分鐘「過馬路大富翁」街頭快閃，身著黑衣、手舉標語，齊聲提出五大訴求，包括改善道路工程、規畫配套措施、改革駕訓教育、加強交通執法，以及退回修法草案。

台北場在立法院大門口舉辦，行人零死亡推動聯盟理事長陳愷寧率隊繞行中山南路、青島東路馬路一圈，沿途高喊「停止殘害交通」、「立院退回惡法」等口號。

陳愷寧表示，在交通工程、教育改善前，執法不應走回頭路，尤其以一二○○元的罰金一刀劃分，過於粗糙，籲政府別「鴨霸」殘害交通，甚至損及身障者權益。

台灣障礙者權益促進協會副秘書長劉于濟說，全台約一二○萬名身障者，現有人行道、無障礙空間環境已不足；若修法通過上路，車輛違停、強占身障停車位情況勢必更嚴重。

時代力量主席王婉諭說，別讓「反對交通改革」成國會最大黨，籲政院撤回惡法、立院擋下修法。國民黨台北市議員李明賢說，此次修法大退步，違停必會更嚴重，尤其民眾檢舉有警民合作之用，除了應退回草案，更要開公聽會蒐集各方意見。

台北市計程車工會發言人李威爾說，若流於人車對立，各團體輪流抗議，無助改善道路安全也無法兌現行人零死亡願景，籲所有團體理性面對，別只是對立行動。

修法 行人 身障者

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