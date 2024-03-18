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健康你我他／每日健走1小時 睡前泡腳放輕鬆

聯合報／ 文／林靜瑜（屏東鹽埔）
靠著這些方法，鼻炎復發和感冒次數也大幅減少。圖／林靜瑜提供
靠著這些方法，鼻炎復發和感冒次數也大幅減少。圖／林靜瑜提供

每當季節變化，鼻過敏症狀益發明顯。早晨起床連打幾個噴嚏，流鼻水、擤鼻涕似乎成了首要儀式。打掃時揚塵，也容易發作，甚至眼睛紅、睡不好、精神差。

有幾次鼻水流不停，醫師笑稱我的鼻子像湧泉，雖然用藥後緩解，不久又發作，令人困擾。為了對抗過敏性鼻炎，嘗試許多方法，像不碰冷飲、起床前先戴好口罩，避免口鼻受冷空氣刺激。媽媽買了東洋參，囑咐每天泡茶喝，東洋參溫補，具有增強免疫力、促進新陳代謝、寧神等好處。

50歲後，我每日早起一小時，到堤防走路運動。好好走路是一門最自然的練氣功法，讓身體保持最輕鬆的狀態，不疾不徐走一個小時，如果感覺累，就放慢腳步，千萬不要停下來。人在走動的狀態下，對氣會有一定的推動力。12筋脈按時辰有一個大循環，小循環亦不間斷，基本是40分鐘巡行一圈，氣血功能差的人，一個鐘頭亦足夠，若能持之以恆，不出3個月定能讓人脫胎換骨。

年長者血管老化，夜裡末梢循環較差，建議可在睡前泡腳，讓神經、血管放鬆，或在睡覺時穿上襪子，避免周邊末梢暴露在冷空氣中，可改善抽筋，有助睡眠。

靠著這些方法，鼻炎復發和感冒次數也大幅減少。

口罩 醫師

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