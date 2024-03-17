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影／濃霧未散！金門班機取消、小三通也停駛 旅客等嘸候補躺機場

聯合報／ 記者李成蔭蔡家蓁／金門即時報導
飛機與船班是金門往返外地的重要工具，但受到濃霧影響，今下午1時30分過後的班機共16班全數取消，影響近千人。記者蔡家蓁／攝影
飛機與船班是金門往返外地的重要工具，但受到濃霧影響，今下午1時30分過後的班機共16班全數取消，影響近千人。記者蔡家蓁／攝影

飛機與船班是金門往返外地的重要工具，但受到濃霧影響，今下午1時30分過後的班機共16班全數取消，影響近千人；小三通船班也全部停駛。旅客表示，因為明天要上班，因此還是到了機場，看能否候補上，結果人越來越多，且氣候還是沒好轉，看來是沒希望。

受濃霧影響，金門今日上午11時起就有不少航班因此延遲或取消，直到下午1時30分後，全數航班都取消，不少民眾仍待在機場盼能候補上，但最後還是沒有機會。

民眾表示，今天天候不佳、整個起霧，下午1時許就開始排候補，但現在卻碰上班機都取消，要搭飛機的人越來越多，也不知道能不能搭上飛機；這次是提早回金門掃墓，因為明天要上班，本來想說待在機場，看能否補上，但似乎沒有好轉的跡象。另名旅客也說，原本是下午4時30分就要到台北，接著要趕往花蓮工作，今天是第一次碰上這樣的起霧情況。

金門尚義機場今日全數取消航班，也建議旅客出發前要向航空公司確認航班資訊。據中央氣象署資訊，今日金門及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，金門及馬祖已出現能見度不足200公尺的現象，敬請注意。另外，金門港務處也公告，因受五通碼頭濃霧影響，金門與五通間的航線自下午1時10分起暫停航駛。

飛機與船班是金門往返外地的重要工具，但受到濃霧影響，今下午1時30分過後的班機共16班全數取消，影響近千人。記者蔡家蓁／攝影
飛機與船班是金門往返外地的重要工具，但受到濃霧影響，今下午1時30分過後的班機共16班全數取消，影響近千人。記者蔡家蓁／攝影
飛機與船班是金門往返外地的重要工具，但受到濃霧影響，今下午1時30分過後的班機共16班全數取消，民眾仍趕緊排隊候補。記者蔡家蓁／攝影
飛機與船班是金門往返外地的重要工具，但受到濃霧影響，今下午1時30分過後的班機共16班全數取消，民眾仍趕緊排隊候補。記者蔡家蓁／攝影
飛機與船班是金門往返外地的重要工具，但受到濃霧影響，今下午1時30分過後的班機共16班全數取消，影響近千人。記者蔡家蓁／攝影
飛機與船班是金門往返外地的重要工具，但受到濃霧影響，今下午1時30分過後的班機共16班全數取消，影響近千人。記者蔡家蓁／攝影
飛機與船班是金門往返外地的重要工具，但受到濃霧影響，今下午1時30分過後的班機共16班全數取消，影響近千人。記者蔡家蓁／攝影
飛機與船班是金門往返外地的重要工具，但受到濃霧影響，今下午1時30分過後的班機共16班全數取消，影響近千人。記者蔡家蓁／攝影

小三通 機場 金門

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