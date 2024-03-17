吸菸率不降反升！董氏再推戒菸比賽 30萬元有機會抱回家

「新興菸品興起，導致青少年年輕時先抽電子煙，成年後轉向抽紙菸！」董氏基金會菸害防治組主任林清麗受訪時說，為了反轉新興菸品的危害，董氏基金會繼續舉辦「2024戒菸就贏比賽」，成功戒菸者有機會獲得獎金30萬，本次19日也會邀請到演員陳漢典擔任義工，分享「快樂戒菸指南」。

根據國健署調查，成人吸菸率有回升跡象，從109年的13.1%上升至14.0%。林清麗說，在台灣進行菸害教育之後，成人吸菸率於過去30年持續下降，但近期卻出現成人吸菸率反升的狀況，那因為戒菸人口趨緩，加上更多步入成年的青少年抽菸，才出現該狀況。

「最主要的原因就是因為電子煙與加熱煙品的影響，」她強調，許多青少年誤觸新興菸品，後續會轉向接觸紙菸，類似的狀況也出現於美國、加拿大等開放管理新興菸品的國家，現在也開始要亡羊補牢。

董氏基金會舉辨「2024戒菸就贏比賽」，一位吸菸的參賽者和一位不吸菸的見證人，兩人一組，4月底前上「國民健康署網站」、「華文戒菸網」報名戒菸，5月2日到29日確實一口菸都不抽，就有機會一起抽中最高獎金30萬元。

林清麗開心的分享說，這次戒菸比賽的活動不僅有各醫療單位響應，還有長年鼓勵收容人戒菸的法務部加入，警政署也鼓勵7.7萬名的警務人員參與戒菸，更會各警察局、分局與派出所「對內貼海報、對外貼布條」，響應相當熱烈。

她也提到本次相挺戒菸的代言人陳漢典說，陳漢典花了很多時間定裝、拍片、錄音等，扮演一般上班族、外送員等不同身分，就是希望告訴大家，不管民眾是白領階級、工人形形色色的職業，都可以快樂戒菸，政府也有提供免費戒菸的資源。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

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