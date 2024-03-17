過半民眾腰背疼痛 中醫師籲練1處肌肉可緩解：不是背部肌肉

台灣超過半數民眾有肩頸痠痛的經驗、8成曾經歷背痛，甚至出現關節無法轉動、背部劇烈疼痛等狀況！新和診所院長蔡德祥、中醫師陳朝龍17日於中醫記者會指出，若要預防頸椎症候群、背痛，就要改變自己的生活習慣，避免長時間維持同一個姿勢。陳朝龍提醒，民眾可以採用訓練腹肌的方式，適當放鬆背部。

過半數肩頸痠痛

據衛福部統計，肩頸酸痛患病率約55%，超過一半人口在一生中曾有過肩頸酸痛的經驗，頸椎門診近20萬人，其中接受手術約6千多人；腰部相關疾病近48萬人，其中接受手術達4萬人。

其中又有不少患者有「五十肩」（沾粘性肩關節炎），嚴重者甚至出現肩關節疼痛加劇且活動範圍開始出現受到限制的情況。新和診所院長蔡德祥指出，五十肩為漫長復原的疾病，許多患者接受治療後，效果不浸理想，中醫有「小針刀」療法，下針進到體內後，進行各種旋轉動作時，可讓筋膜減壓。

搓揉手臂做保養

林森中醫昆明院區副院長邱榮鵬指出，除針刺外，中醫師也常會以搓揉局部肌肉、擺動旋轉上臂、被動扳動肩關節的治療方式，病患回家後請家人進行自我保健。

他解釋，搓動上臂的方式像是鑽木取火，兩手放在上臂或下臂兩側左右搓揉，但切記動作要緩慢溫柔，「不要讓骨頭轉動，搓揉到覺得肌肉稍微感到緊繃即可」。

不要過度訓練背肌

至於常見的腰椎疾病，中醫師陳朝龍表示，約8成的民眾都會出現背痛的經驗，原因相當多，嚴重性也不一，有些是腰部筋骨肌肉的受傷，有些可能是內臟損傷或神經壓迫所致。

他進一步指出，民眾日常要避免腰痛，避免同一動作重覆操作，如久坐久站，適當的逆向及反向運動（如訓練腹肌，伸展背肌），受傷後能躺就不要坐。陳朝龍提醒，除非有特殊目的，否則民眾無須訓練背部肌肉，而是要透過訓練腹部肌肉來伸展背部肌肉，進而達到放鬆的效果。

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