台灣銀髮族破431萬人 國健署籲5招防跌、6力量檢視保健康

台灣即將面臨超高齡社會，而衛福部國健署106年「國民健康訪問調查」指出，65歲以上老人，約每6個人，就有1個在過去一年內有跌倒經驗（占15.5%）。國健署長吳昭軍表示，長者嚴重跌倒，可能造成長期臥床，甚至死亡；而曾經跌倒的長者也可能增加家庭照護人力與經濟的負擔，建議透過防跌5招，以及長者量六力確保自身或家中長者健康。

依據內政部統計，截至113年1月止，台灣65歲以上老年人口已超過431萬人，占總人口18.4%，已達高齡社會；而依據國家發展委員會預估，至民國114年我國將邁入超高齡社會，屆時每5個人當中，會有1個人超過65歲。

為預防長者隨年齡增長，造成身、心或活動能力衰退。吳昭軍表示，全台衛生所及健康服務中心推動高齡友善服務，例如將標示牌字體放大，提供老花眼鏡、輪椅與助行器等讓長者使用，同時注意室內光線充足、地面不濕滑、走道暢通；衛生局網站設置長者防跌專區，加強宣導防跌衛教資訊，增加民眾預防識能，降低跌倒風險。

吳昭軍說，「長者量六力」相當重要，以評估長者「認知、行動、營養、視力、聽力及憂鬱」6大功能指標，及早發現長者功能衰退的徵兆。

長者的「行動」、「營養」、「視力」3個功能指標，可用於評估跌倒的潛在風險。「行動」功能的評估，鼓勵長者在安全的環境下，計算「雙手抱胸，連續起立坐下5次所需時間」。「營養」的評估，可以檢視「過去3個月內是否有食慾不振，或體重減輕3公斤以上」的現象。「視力」狀況，可從「看遠、看近或閱讀有沒有困難」評估。

吳昭軍提醒，如長者有以上任1項評估結果異常，衛生所會安排介入服務，或進一步轉介長者到合適的醫療院所，以預防及延緩長者功能衰退；此外也提供民眾衛教指導，轉介或鼓勵長者參與社區運動、營養等課程。

此外，國健署也提供日常防跌「5」撇步：

第一步：充足營養

平時須注意攝取足夠的熱量與蛋白質，必要時可以諮詢社區營養師。

第二步：規律運動

定期運動，練習肌力，提升長者日常獨立活動功能，提高跌倒時的自我防衛能力。

第三步：安全居家環境

留意環境照明、地板保持乾燥，避免地面不平整、走道堆放雜物，造成潛在的危機。

第四步：用藥安全

就診時請醫師協助評估用藥，避免藥物交互作用，增加跌倒風險。

第五步：合適穿著

穿著合身衣物，褲管不過長，選擇防滑、有充分固定(如:選擇沒有鞋帶的鞋子、有扣子、魔鬼氈等)的鞋子。

吳昭軍呼籲，民眾除了可以藉助衛生所資源，妥善運用「長者量六力」評估工具，平時只要掌握5撇步，就能減少跌倒事件發生。民眾防跌要從日常生活做起，更多資訊可至國民健康署官方網站【健康主題>健康生活>老人健康促進及慢性疾病防治>長者防跌專區】查詢。