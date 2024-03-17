反微罪不記點路團馬路抗議 中壢機捷站前路口舉牌快閃

行人零死亡推動聯盟今天全台7地快閃過馬路，抗議交通部取消微罪違規不記點規定，桃園市中壢區新生路、中美路口，靠近機捷A22站不遠路口，該聯盟20多人手舉標語快閃過馬路，抗議交通部縱容違規，該聯盟理事楊時睿說，桃園擁有國際機場理應是先進都市，離機場最近的大園市區，連完整的人行道都沒有，地方政府應該重視用路人擁有的交通基礎設施。

「交通違規微罪不記點，恐讓交通意外繼續發生，立法院應退回修法！」行人零死亡推動聯盟展開全台7 路口快閃行動，桃園市中壢 靠近機捷A22站不遠的新生、中美路口，成員拿著標語高喊「反對道交修惡、停止殘害交通」、「道交條例同虛設、漠視用路人性命」「工程教育未改善、執法不應走回頭」口號，在中壢新生路、中美路口快閃過馬路，現場警察維持交通秩序，吸引許多路人、駕駛人注意。

楊時睿說，現況影響行人最大的就是違規停車，違停大部分都是1200元以下罰鍰，微罪不舉狀況下，變成只有警察到場開單，否則根本沒用，桃園大園、中壢很常看到，大部分警察只是到現場鳴笛驅離，離開後違停車輛又出現，治標不治本，還有很常看到窄巷並排停車，結果救護車過不去，影響行人，連許多用路人權益都受排擠。