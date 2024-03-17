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石門水庫蓄水跌破4成更甚去年 竹科面臨水情吃緊

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
石門水庫水位跌破230公尺、蓄水率跌破4成，短短5個月來首見，水情嚴峻比去年提早一個月。記者曾增勳／攝影
石門水庫水位跌破230公尺、蓄水率跌破4成，短短5個月來首見，水情嚴峻比去年提早一個月。記者曾增勳／攝影

桃園石門水庫今天上午水位跌破230公尺、蓄水率跌破4成，是水庫去年10月滿庫後、短短5個月首見，水情嚴峻比去年提早一個月，近日水庫蓄水量入不敷出，短短半年不到，石門水庫面臨供應桃園、新竹地區民生、農業用水及竹科水情吃緊壓力，也影響石門水庫渡船遊艇業者生計。

石門水庫最近這幾波春雨挹注水量有限，尤其在桃園、新竹北部一期稻作整田供灌及民生用水需求下，水庫水量出水多於入流，至今天中午前，石門水庫水位跌至226.48公尺，蓄水量7788.9萬噸跌破8000萬噸，蓄水率37.9%、跌破4成，是水庫去年10月滿庫以來首見，與去年4月下旬水位跌破230公尺、蓄水率跌破4成相比，足足提早一個月，水情不容樂觀。

水利署北區水資源分署表示，目前農業及民生用水每天平均220萬噸，農業供灌每天約140萬噸水量，進入3月中旬，桃園及新竹地區農田陸續完成一期稻作整田插秧，農民採低水供灌模式，自3月下旬水量起會大幅降低放水，預估每天可減少100噸用水，至5月下旬，農業及民生供水量是現在的一半，屆時可大大減緩水庫出水量，將可穩定供灌無虞。

氣象署預估目前仍屬春雨形態，預測今天下午至周二，將產生第4波春雨，北部地區春雨帶來一波一波降雨，有助減緩石門水庫供水壓力，目前受一期稻作供灌量大影響，水位蓄水下降，屬正常控管範圍，隨著春雨及梅雨降雨預測，該分署將加強引水和出水管控，持續穩定供水，也呼籲民眾養成節約用水習慣，度過今年枯水期。

石門水庫水位跌破230公尺、蓄水率跌破4成，短短5個月來首見，水情嚴峻比去年提早一個月。記者曾增勳／攝影
石門水庫水位跌破230公尺、蓄水率跌破4成，短短5個月來首見，水情嚴峻比去年提早一個月。記者曾增勳／攝影
石門水庫水位跌破230公尺、蓄水率跌破4成，短短5個月來首見，水情嚴峻比去年提早一個月。記者曾增勳／攝影
石門水庫水位跌破230公尺、蓄水率跌破4成，短短5個月來首見，水情嚴峻比去年提早一個月。記者曾增勳／攝影

新竹 桃園 石門水庫

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