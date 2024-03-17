全台快閃過馬路 路團：反對微罪不記點

「交通違規微罪不記點，恐讓交通意外繼續發生，立法院應退回修法！」行人零死亡推動聯盟17日於全台7地快閃過馬路，抗議交通部取消微罪（1200元以下）違規不記點的規定，恐損害行人路權，也無法讓交通意外死傷數降低。路權團體呼籲立法院退回修法，政府更要從工程做起，徹底改善交通。

盼退回修法 開公聽會

行人零死亡推動聯盟17日發起過馬路快閃活動，於台北、桃園、新竹、台中、雲林、高雄與台南等7地同時串聯，現場有上百人與會，包括身障者權益促進會、職業駕駛團體、時代力量黨主席王婉諭、新竹市議員廖子齊、國民黨台北市議員李明賢與網紅火花羅等人都到場表達支持。

王婉諭說，雖然政府通過《交通安全基本法》，但近年來交通傷亡人數仍沒有減少，若放任輕微違規不記點，很多違停都會危害交通安全；李明賢更直言，此次修法退步到外太空去，因為公車站、消防車出入口違停其實都相當嚴重，應該儘速召開公聽會，並從工程改善、教育來努力，最後才是執法。

速啟動道路改善工程

職業駕駛團體代表指出，沒有人願意違規，駕駛與路權團體看法會有出入，是因為中央與地方政府不積極改善道路工程、設立臨停區，導致駕駛容易在1天或1周內，就因為記點而影響工作。行人零死亡推動聯盟理事長陳愷寧強調，違規就是違規，政府不該再限縮民眾檢舉機會。

隨後，參加快閃的上百位民眾便高喊「反對道交修惡」、「停止殘害交通」、「工程教育未改善」、「執法不應走回頭」等口號，在立法院中山南路與青島東路口進行快閃過馬路。

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