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吳德榮：白天暖南部34度 晚間鋒面漸接近周三、四探10度以下

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吳德榮：白天暖南部34度 晚間鋒面漸接近周三、四探10度以下

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
今天白天舒適微熱、早晚涼，北部高溫近30度，南部34度。示意圖。本報資料照片
今天白天舒適微熱、早晚涼，北部高溫近30度，南部34度。示意圖。本報資料照片

把握白天好天氣，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，白天好天氣，北部高溫近30度，南部34度；今晚起至明日鋒面接近，北部、東半部局部短暫雨，氣溫略降。周三、四大陸冷氣團加上輻射冷卻作用影響，清晨部分平地有10度以下低溫。

吳德榮指出，今日高壓迴流影響，各地多雲時晴，東半部偶有局部短暫雨的機率；白天舒適微熱、早晚涼。各地區氣溫：北部15至28度，中部17至33度，南部17至34度，東部15至31度。

吳德榮指出，今晚起至明日微弱鋒面接近，北部、東半部雲量漸增轉有局部短暫雨，氣溫略降。周二鋒面快速通過，北、東偶雨，氣溫驟降、愈晚愈冷，中南部受到影響小、氣溫略降；周二晚北台率先雨停、天氣好轉。

最新模式模擬顯示，吳德榮說，周三、四大陸高壓影響，各地晴朗穩定，白天陽光下舒適、早晚很冷；大陸冷氣團加上「晴朗、靜風」，清晨部分平地有10度以下的「輻射低溫」。周五、六高壓迴流影響，雲量稍增、各地多雲時晴，東半部偶有短暫雨的機率；氣溫逐日漸升。

冷氣團 吳德榮 氣溫

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