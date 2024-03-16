他16歲發現罹糖尿病 與病共存組車隊征戰世界

根據國健署的「國民營養健康狀況變遷調查」，國內十八歲以上的民眾罹患糖尿病普及率達11.1%，全國約有二百多萬名糖友。其中，第一型糖尿病（T1）屬於自體免疫疾病，因人體製造胰島素的細胞遭到破壞，需要終身施打胰島素。這種病症常發生在年輕人身上，對病人、家屬是沉重的負擔，許多患者擔心影響生活品質。

由第一型糖尿病患者組成的國際職業車隊—諾和諾德職業自行車隊（Team Novo Nordisk），今年第六度來台參加國際自由車環台公路大賽，來自英國的車手Nathan Smith分享，從小就熱愛運動，曾是三鐵選手，但是在16歲時被診斷出第一型糖尿病，感到措手不及與震驚。後來慢慢調適與疾病共存，在加入TNN車隊後，透過每一場賽事展現挑戰極限的精神。

Nathan Smith表示，自己透過單車運動展開精彩的人生旅程，雖然罹患第一型糖尿病，但是以積極的方式監測血糖，安裝連續血糖監測（CGM）並連結到手機APP，測量一整天的血糖波動。

他也不避諱談論糖尿病或在公開場合注射胰島素筆針，呼籲社會大眾正確認識糖尿病，只要控制得宜，一樣能享受美好人生。他建議，心態要正向，醫護團隊的治療計畫加上家人的支持，每次舉起雙臂抵達終點線，並不覺得自己與其他人有異。

另一位TNN在台灣的推廣大使徐甘舒，常在臉書分享騎車日常，她說罹病迄今已經18年，去年認識TNN車隊前，一直隱藏第一型糖友的身分。但是公開病情後，對工作和生活都沒有影響，反而更勇敢追求夢想，盡情騎著單車奔馳在山路。徐甘舒來自土耳其，因熱愛中文來到台灣，同樣安裝連續血糖監測、掌握胰島素的使用，努力征服陡坡，也鼓勵糖友克服世俗眼光。

諾和諾德職業自行車隊於3月16日舉行親子共騎活動，邀百位第一型糖尿病病友團體環騎台北美堤河濱公園，台北市政府副秘書長林哲宏與丹麥商務辦事處處長Peter Sand，呼籲全民響應健康積極的生活型態。