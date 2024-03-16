全球最豪華機場排名杜拜奪冠 桃機排不上前20大

新鮮出爐的全球豪華機場排名報告，杜拜機場依舊排名世界第一，新加坡樟宜機場排名第6，至於北京首都機場排名第18、上海虹橋機場排名20名。

這份由AllClear旅遊保險公司發布的排名，根據貴賓休息室、奢侈品專賣店豪華程度等，對1800個機場進行了分析和評分。樟宜機場作為亞洲航空樞紐，不僅提供了極為便利的連接服務，更以其獨特的魅力吸引著眾多旅客。

步入機場大廳，立刻現代感和充滿活力的氛圍所震撼。無論匆匆趕路的商務旅客，還是悠閒度假的遊客，樟宜機場都能提供滿意的服務和設施。這裡可以找到世界各地的美食餐廳，盡情品嘗各種口味的美味佳餚；也可以漫步於奢華的購物廣場，探索各種國際品牌和本地特色商品；機場還提供多個休息區和貴賓服務，讓旅客在旅途中放鬆身心。

杜拜國際機場登頂榜首，其奢華程度讓旅客們心馳神往。貴賓休息室、奢侈品專賣店以及舒適的酒店，無不展示著這座機場的高端魅力。這份排名也展現世界各地的機場競爭格局，倫敦希思羅、杜哈哈馬德等機場也展現出了強勁的實力。

至於台灣的桃園機場，並未進入到這份排行榜中，或許也跟跑道正在整修有關，也或許桃園機場有著更多的改進空間。

梅花新聞網