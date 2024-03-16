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接種AZ新冠疫苗出現血栓、血小板低下 桃園男獲賠25萬

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
桃園市楊男施打AZ新冠疫苗後出現血栓併血小板低下症候群，被認定是疫苗引起的嚴重疾病，給予救濟金25萬元，為本期最高。本報資料照片
桃園市楊男施打AZ新冠疫苗後出現血栓併血小板低下症候群，被認定是疫苗引起的嚴重疾病，給予救濟金25萬元，為本期最高。本報資料照片

衛福部預防接種受害救濟審議小組（VICP）公布第218次審議小組會議紀錄，桃園市楊男施打AZ新冠疫苗後出現血栓併血小板低下症候群，被認定是疫苗引起的嚴重疾病，給予救濟金25萬元，為本期最高。

根據會議記錄，楊男年約20多歲，接種疫苗後出現頭痛、嘔吐等症狀，並於就醫後經血液、影像學檢查，確認為血栓併血小板低下症候群臨床表現，且依「預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法」，適用「嚴重疾病給付」規定。

高雄一名10多歲青少年，則是施打BNT新冠疫苗及流感疫苗後，出現胸悶、胸痛、手腳發麻、吞嚥困難等症狀就醫，經神經傳導檢查，診斷為格林巴利症候群，然依症狀發生時間及臨床表現研判，其症狀無法確定與接種新冠疫苗及季節性流感疫苗之關聯性，因此給予救濟金10萬元。

本次年紀最高是年逾60的雲林縣吳男，接種AZ新冠疫苗後，診斷出疑似過敏反應及接觸性皮膚炎，

因症狀無法確認與新冠疫苗相關，依相關法規「其他不良反應給付之規定」，發給救濟金5000元。

此次VICP會議共審查135案，有15例獲得救濟金，金額從5000元至25萬元不等，其中包含1例流感疫苗合併新冠疫苗、1例卡介苗，以及13例新冠疫苗。

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