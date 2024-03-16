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外科醫學會展現醫者典範 陳肇隆、張金堅獲終身成就獎

聯合報／ 記者李樹人／台北即時報導
2023年4月中旬，蘇丹衝突升高，6月無國界醫生在蘇丹首都喀土穆一群志願者一起治療衝突傷患，包括提供外科手術。圖／無國界醫生提供
2023年4月中旬，蘇丹衝突升高，6月無國界醫生在蘇丹首都喀土穆一群志願者一起治療衝突傷患，包括提供外科手術。圖／無國界醫生提供

外科醫學會年會今明二天在高雄醫學大學舉行，今年是外科醫學會成立第五十七年，大會主題是「生命之光（Light of Life）」，台灣外科醫學會理事長侯明鋒表示，生命之光主要強調醫者應該尊重生命的本質、盡其所能去搶救每一條生命。亞洲換肝之父、高雄長庚榮譽院長陳肇隆和乳癌基金會董事長張金堅獲得終身成就獎，他們對外科醫學的開創與對病人的奉獻，是年輕一輩的學習典範。

陳肇隆和張金堅將於年會中發展專題演說，全球跑透透到為各地講學並傳授手術的陳肇隆，以「深耕台灣、立足國際、醫援海外」為題分享；很早就發現乳癌病友力量的張金堅講述「手起刀落的外科醫學人生」，兩位大師傳授終身功力，內容精彩。

大會同時頒發「最佳研究論文」，由林口長庚整型外傷科主治醫師廖漢聰研發醫材，幫助斷肢與顱顏手術患者而獲獎；「青年外科醫師研究獎」，由林口長庚心臟心血外科副主任陳紹緯，還有台大外科教授林孟暐獲獎，鼓勵年輕醫師「頭手並用」，勇於投入研究並發表論文。

此次年會也聚焦中研院院士魏福全倡議的「手術前最抵近的術前討論」、邀請Prof. Mark W. Bowyerr和無國界醫生Dr. Shazeer Majeed主持「戰傷特別講座」等，同時也安排AI人工智慧、手臂器械、細胞療法等討論；也將與菲律賓外科學會簽署合作備忘錄，既擴大國際的交流與合作，更要讓台灣外科的成就被國際看見。

外科醫學會共有26個醫學會合辦，預計有7000多人與會、700多場次演講，包括國內外頂尖權威學者的專題演講與討論，各專科領域精英聚集。高醫大董事長陳建志、校長楊俊毓及高醫大附設中和紀念醫院院長王照元皆致賀年會圓滿成功，期許台灣醫療技術精益求精、醫學教育更上層樓。

台灣外科醫學會理事長侯明鋒將代表學會與菲律賓外科學會簽署合作備忘錄。圖／台灣外科醫學會
台灣外科醫學會理事長侯明鋒將代表學會與菲律賓外科學會簽署合作備忘錄。圖／台灣外科醫學會
113年度外科聯合學術演講會主委郭耀仁表示，外科醫師對於國人健康的照顧，全民有目共睹。 圖／台灣外科醫學會
113年度外科聯合學術演講會主委郭耀仁表示，外科醫師對於國人健康的照顧，全民有目共睹。 圖／台灣外科醫學會

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