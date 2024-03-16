微罪不記點草案送立院審議 職業駕駛憂變數、籲平衡權益

行政院擬修法10項交通「輕微」違規不開放檢舉、記點，修正草案日前通過送立法院審議，路權團體痛批道安走回頭路，10多名交通界學者齊聲反對；行人零死亡推動聯盟明將發起全台串連快閃，23日也將赴立法院門口遊行，提出道路工程改善、退回法案等五大訴求。職業駕駛團體表示，事涉全台6、70萬職業駕駛生計，當然擔心草案有變數，開車載客行為也是大眾運輸一環，籲立委平衡各方權益。

甩行人地獄惡名，去年6月30日起，違規記點新制上路，擴大違規記點及檢舉項目；不過，職業駕駛團體不滿，認為過於嚴苛，指「檢舉魔人」橫行，影響生計，多次前往交通部抗議。

交通部長王國材日前接受網路媒體專訪時，拋出「微罪不記點」擬解套，行政院會隨即在7日通過《道路交通管理處罰條例》修正草案，包括人行道、行人穿越道等臨停、不依順行方向或併排臨時停車、於身障車位違停等10項輕微違規項目，不開放民眾檢舉亦不予記點，並送立法院審查。

不滿草案即將闖關立法院審查，行人零死亡推動聯盟、台灣安全駕駛監督聯盟等路權團體11日召開記者會，宣布17日發起全台快閃。

全國汽車駕駛人權益聯盟理事長劉鴻樟指出，路權團體提出一年有3000多個行人傷亡，但這些傷亡不全然是職業駕駛問題，也包括行人闖紅燈等違規行為；因此，唯有改善道路設計、提升交通教育意識，才是正本之道。

他也說，開放檢舉徒增社會對立，職業駕駛團體也認同保障行人安全的理念，不過應側重道路設計上，包括設置避車彎，讓車輛安全停靠，才能真正保障行人，另針對交通教育養成上，十多年前，曾有聲音主張行人過馬路應同時舉手，他認為值得持續倡議，如此一來，不會有模糊空間，駕駛知道行人要通行，行人也知道能安全通行，減少駕駛急煞甚至遭後方車輛追撞等問題。

對於草案送立法院闖關，是否擔心有變數，劉鴻樟表示，當然擔心，此事涉及6、70萬職業駕駛生計，職業駕駛開車載客行為也是大眾運輸一環，社會不能忽視其權益。

台北市計程車工會發言人李威爾說，對於路權團體、交通學者意見，職業駕駛團體尊重。不過，仍要強烈呼籲，提倡交通安全改善、行人零死亡等訴求，是各界的共識，然而時至今日卻演變成對立。

他說，路權團體主張「淘汰不良駕駛」，但他要試問何謂「不良」？目前多數民眾仍習慣在十字交叉路口叫計程車，隨手攔車就要停下的觀念根深蒂固，以致駕駛的違規行為，部分確實是因民眾錯誤認知所致。

李威爾表示，交通部擬以1200元畫分「微罪」，確實應有檢討空間，部分行為應提高罰則；他也說，此事涉及職業駕駛生計，同樣擔憂有變數，放眼日本走了30年，籲朝野立委要以長遠視野規畫，平衡各方權益。