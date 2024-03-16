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把握好天氣！周末氣溫漸升逾30度 吳德榮：下周大陸冷氣團下探10度以下

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周末氣溫漸升逾30度 吳德榮：下周大陸冷氣團下探10度以下

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
周末氣溫逐日緩升，白天北部舒適南部微熱，中南部高溫上看32度，但早晚涼。本報資料照片
周末氣溫逐日緩升，白天北部舒適南部微熱，中南部高溫上看32度，但早晚涼。本報資料照片

春天天氣變化大，一下熱一下冷，周末氣溫漸增，但下周又有冷氣團來，溫差很大，要注意衣物增減。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，今、明兩天高壓迴流影響，東半部偶有局部短暫雨的機率；今日北台灣中層雲仍多、局部地區偶有零星飄雨的機率。

吳德榮指出，今晚、明日中層雲漸消散，飄雨機率下降；氣溫逐日緩升，白天北部舒適、南部微熱，早晚涼。今日各地區氣溫：北部15至26度，中部15至32度，南部16至32度，東部13至26度。

吳德榮說，下周一「微弱鋒面」接近、北台灣雲量漸增、有局部短暫雨的機率；下周二 「微弱鋒面」快速通過，北、東偶雨，氣溫驟降、愈晚愈冷，中南部受到的影響小、氣溫略降；周二晚北台率先雨停、好轉。

最新模式模擬顯示，吳德榮指出，下周三、四大陸高壓影響，各地晴朗穩定，白天陽光下舒適、早晚冷；「大陸冷氣團」加上「晴朗、靜風」，清晨部分平地有10度以下的「輻射低溫」，應注意保暖。下周五高壓迴流影響，雲量略增，氣溫漸升，東半部偶有短暫雨的機率。

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