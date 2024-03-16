春睏上身 多吃綠色蔬菜排濕

俗話說：「春睏秋乏夏打盹」，春天一到就容易睏倦、精神不濟。開業中醫師彭溫雅說，發生「春睏」的主因是節氣變換，由寒轉熱，人體的調節反應跟不上，導致陰陽失衡引起。春天是「養肝」好時機，建議多吃袪濕食物，搭配食療，注意保暖，增強免疫力，護肝提升陽氣。

「春睏」是身體濕氣重的警訊之一，彭溫雅指出，代表體內循環不良，如果輕忽不理，依濕氣積聚在不同部位會產生水腫、便祕、腹瀉、濕疹、長痘痘等，影響臟腑功能。因此應把握春天養肝，多注意養生保健，為整年健康打下好基礎。

進入春天後，正是身體陽氣升發的時機，循環漸漸變快，但是受到氣候忽冷忽熱影響、日夜溫差大，人體容易受到濕邪侵犯。彭溫雅表示，如果沒有將濕氣排出去，就會有頭昏欲睡、提不起勁的症狀，即使已經睡了一整晚，白天會有「睡不飽」的感覺。

除了打哈欠想睡覺，彭溫雅提到，有些患者主訴劇烈頭痛、肩頸僵硬，但血壓數值都正常，這是因為天氣變化劇烈，進而引發各種痛症。春季與臟腑的「肝」對應，要改善春睏現象，可著重養肝排毒，促進人體陰陽平衡，改善睡眠品質。

5招改善春睏現象

1.保暖穿搭：遵循「春捂」原則，穿衣服要「下厚上薄」，寒濕多從下半身進入，所以要穿著長褲、厚襪，上衣稍微薄一些，適時添加外套，以防病邪侵襲。

2.護肝飲食：春天對應五行中的「青」色，多吃綠色蔬菜，例如花椰菜、茼蒿、蘆筍、菠菜等。忌吃油炸、辛辣、過油及過甜的食物，不要吃寒涼性的瓜果。

3.補氣茶飲：可以黃耆、西洋參、枸杞各1克，以250ml的熱開水沖泡，也可以等比例煮一大鍋飲用，具滋補強身、提振元氣、調整體質作用。

4.規律作息：就寢與起床時間要跟著季節調整，春天有「生發」之氣，著重「夜臥早起」，接受陽光照射去除體內寒濕之氣，也不要太晚睡，保持規律習慣。

5.適當運動：要打敗春天的倦怠感，宜「輕鬆活動」，不可以過度，運動後要充分休息。