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照顧不離職-照顧假篇／孫輩照顧者 化壓力為動力

聯合報／ 記者楊孟蓉／台北報導
新銳演員安德森照顧失智阿嬤十一年。記者胡經周／攝影
新銳演員安德森照顧失智阿嬤十一年。記者胡經周／攝影

安德森是藝術工作者，擔任過「咒」、「模仿犯」等影視作品的表演指導，本身也是演員、劇場導演。但他還有一個特別的身分，他是少見的孫字輩照顧者，大學開始親自照顧失智阿嬤長達十一年，同住在一起的，只有他跟阿嬤還有一名外籍看護

職業性質跟一般上班族不同，不用固定上下班，看起來很自由，但也是他最大的煩惱，「有時是很想工作但沒邀約，只能在家面對阿嬤的病情，情緒會很低落。」

外出工作時，也必須同時處理阿嬤的各種突發狀況。排練舞台劇「非常上訴」期間，好幾次出門前阿嬤跌倒、嘔吐或不肯吃飯，只好通知製作人和導演必須晚一兩個小時到場，「劇場是很包容的場域，沒有位階高低，彼此互相照顧。」他坦言還是會很不好意思，但也更珍惜同心協力完成作品的機會。

有次進劇團排練，外籍看護半夜逃跑，安德森焦急聯絡家人請假接替，但排演期間心理負擔很大，常接電話回答各種問題，例如每種藥的服用時間、血壓計放哪。

為照顧阿嬤放棄出國進修，常不得不拒絕工作機會，但他不認為是阻礙，反而成為創作動力。執導「出走的第五封信」獲微電影百萬首獎，創辦八月表演工作室，連兩年推出劇場作品「親愛的陌生人」。

安德森認為，照顧者在職場上最需要夥伴包容，他因自己經歷過，會更關心同事家庭狀況，若照顧者因緊急情況而情緒起伏，他建議先讓對方平靜，過後再提供幫助，照顧者會更投入工作，表現會更好。

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家庭照顧假怎麼請

當家人因病倒下或遇到重大事故，勞工需要親自照顧，依性平法規定，勞工不需要經主管同意即可請「家庭照顧假」。但多數勞工對於此規定一知半解，甚至不知道該怎麼請家庭照顧假？聯合報整理相關規定，幫讀者理解什麼是家庭照顧假。

照顧不離職／媽媽突中風想請假被刁難...家庭照顧假誰能請 一圖看不離職攻略

外籍看護 阿嬤

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