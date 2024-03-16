照顧不離職-照顧假篇／主管諷「家醜」 照顧者請假遇刁難

勞動部雖然設置「家庭照顧假」，但是否能夠改善照顧者離職困境？阿龍和林小姐是照顧家人逾七年的資深照顧者，身在職場，但從未使用過家庭照顧假，且這兩年才有耳聞，政府竟有設置此假別。二人感嘆，有假也用不到，瞬間成為照顧者之後，能不能存活得下來，只能看當時運氣好不好，必須「賭」看看。

七年前，林媽媽突中風，原在台北單親照顧未成年子女的林小姐，必須肩負起照顧媽媽的責任，媽媽住院廿多天，當時她的年假僅剩五天，盤點後能請的假只剩十二天，她拜託主管通融讓她多請病假，卻換來「是妳媽住院生病，妳沒生病沒資格請病假」。

媽媽倒下，林小姐還要照顧小孩、兼顧工作，即使有照顧相關的經歷，「當下也慌了」，主管不願通融，只能讓媽媽獨自住院。

沒想到媽媽返家後，林小姐面臨更大的困境。照服員無法馬上銜接，她再次向主管協調請假，主管卻說「沒假我看妳怎麼請」，甚至告訴她，媽媽生病是「家醜」，不要外揚，並暗示她「離職」比較快能解決問題。所幸，林小姐向家總求援，利用企業喘息方案，才度過照服員來不及銜接的時刻。

十年前，阿龍的媽媽因巴金森氏症臥床，又因嚴重褥瘡必須住院。阿龍向公司表明有照顧需求，公司建議「你要不要先離職，等照顧好媽媽後再回來，我們永遠歡迎你。」阿龍於是離職，安頓好媽媽後，重回公司，發現年資重算、年假變少，後續因照顧媽媽告知無法常態性加班，卻不斷被刁難。

主管拿阿龍的業績盯他，即使個人達標，主管又說小組也要達標，不能只有他不加班。阿龍無奈，自從照顧媽媽後，主管就拿各類成績要求，逼得他一定要加班，某次加班緊急趕回家，險發生意外，毅然決然辭職。

阿龍說，因照顧壓力太大，自己也住院，加上照顧媽媽，一年至少得請假卅天，年假、事假、病假全用完。後來找願支持他照顧媽媽的工作，幫他度過艱巨照顧的日子。阿龍曾想過，若因照顧媽媽離職，可能成為貧戶，等到不需照顧時，也無力重返職場。