照顧不離職-照顧假篇／照顧離職 逾15萬人無法工作

家人突然因病倒下，照顧責任大多落在職場打滾的子女身上。許多人想兼顧工作與照顧，但雖有家庭照顧假，根據勞動部一一一年統計，過去一年請過家庭照顧假的女性有百分之六點五，男性僅百分之三點二；一旦想請假，職場常見的歧視與不平等待遇為「請假刁難」，其次為言語歧視、要求加班等，照顧者身心煎熬。

高齡加上少子化，台灣自民國一○五年起，年減十八萬勞動力，照顧者一旦離職，人才流失，也造成勞動力折損。家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧表示，如何減少離職照顧，不僅是個人困境，也是國家勞動力危機與企業經營重要課題。

照顧家人 逾6成考慮離職

照顧家人與工作都需要投注時間與心力，若無法兼顧，勢必擇一，離職不是意外的選擇。勞動部民國一○六年統計，每年十三萬人因照顧離職。台灣愈來愈老，去年五月主計總處統計，廿五到六十四歲未就業者二八六點五萬人，其中因照顧六十五歲以上家人無法工作者百分之五點二五，顯示照顧離職人數每年已逾十五萬人。

留在職場的照顧者，也不斷面臨「是不是該回家照顧長輩」的掙扎與拉扯，不論男女，為了照顧家庭成員而考慮離職者，皆超過六成；至於不考慮離職者，原因以「經濟因素考量」最高，分別占三成。顯示為了兼顧工作與照顧，許多留在職場的照顧者面臨「蠟燭兩頭燒」的窘境。

留住照顧者，要靠友善職場，根據大多數照顧者的經驗，家人倒下的最初六個月最為混亂不安，但之後若經妥善安排讓照顧工作變得穩定，便減少離職機率。目前政府提供家庭照顧假，家總一○八年與婦女新知基金會、台北市產業總工會、勞工團體等一○四個團體提出「長照安排假」，讓員工彈性請假並給予薪資，因應長照歷程突發等狀況。

根據性別平等法，勞動部推動「家庭照顧假」，一年可請七天，但合併事假計算，僅有公務單位單獨設立家庭照顧假，且不扣薪。但在一般民間企業，請家庭照顧假等於請事假，天數有限制，又會扣薪，加上以台灣不健康餘命平均八年來看，家庭照顧假僅能撐過最緊急的急性照護期。

請假太多 照顧者被迫失業

家庭照顧者關懷總會副主任張筱嬋表示，當家人倒下，照顧者得重新盤點自身資源、媒合人力、整理出院後回到家中的環境、購買輔具等，絕對不是七天可以完成。家總倡議的「長照安排假」來自日本提供一名年長者子女有九十三天有薪「顧老假」的發想，「顧老假」可分為三次，並由勞工保險支出百分之六十七薪水，安排長輩照顧計畫。

陳景寧說，家庭照顧假提供民眾育兒及顧老所需，但一年七天太少，職場上民眾為照顧家人請假太多是「被辭職」的主因，更有許多人擔心影響升遷不敢請假、不願說出自己是照顧者，長照安排假可減少勞工頻繁請假，此為照顧不離職的配套措施，政府應給予照顧者更多支持力道。

為何不申請家庭照顧假 製表／沈能元

新聞辭典》家庭照顧假 根據「性別平等工作法」，受雇者於家庭成員預防接種、發生嚴重疾病或其他重大事故須親自照顧時，得請家庭照顧假。 ．家庭照顧假日數併入事假計算，全年以七日為限。 ．家庭照顧假薪資計算，依事假規定辦理。依勞工請假規則規定，勞工請事假一年內合計不得超過十四日，事假期間不給工資。 ．雇主不得因受雇者請家庭照顧假視為缺勤而影響全勤獎金、考績。