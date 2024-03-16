中信當代繪畫獎 厭女、浪浪…多元關注

全台唯一聚焦當代繪畫的「中國信託當代繪畫獎」頒獎典禮暨開幕展覽昨於關渡美術館舉行，第二屆共有八○二件作品投件，首獎從缺，但增列兩名優選，共選出五件優選、十二件入選作品。總獎金高達兩百萬，作品即日起至六月九日於關渡美術館展出。

「中國信託當代繪畫獎」由中國信託文教基金會主辦，藝術家們以繪畫詮釋當代面對的議題或現象。五件優選作品分別為吳逸寒「聖母與妓女」、洪瑄「突圍」、曾霆羽「貳參老梗—蒼穹觀」、蕭珮宜「寶藏船II」、羅智信「用蝸牛畫蝸牛」，入選者各獲四十萬元獎金，作品將由中信文教基金會典藏。

中信文教基金會董事長馮寄台表示，本屆競爭激烈，最後只有百分之二、十七件的作品能在關美館展出。評審團主席、台灣美術基金會執行長林平表示，入選作品議題多元，從日常生活至社會反思、歷史魑魅對照當代科技、山色風光或兩岸議題等都有。評審姚瑞中分享，評選幕後激烈到大家差點翻臉，因為作品都太精彩，很難挑選。

「聖母與妓女」是本屆優選作品中唯一的人物肖像畫，吳逸寒從「乳房的歷史」一書獲得靈感，以「聖母」與「乳房」的象徵意涵，探討被父權結構、厭女情結所制約的角色。以「寶藏船」系列獲選的蕭珮宜，以住家樓下的流浪貓狗為靈感，浪浪躲在帆布袋取暖的畫面，給她諾亞方舟的感覺。