管制金門畜禽產品攜帶入台 防檢署：經專家會議評估

近來有民眾對從金門攜帶畜禽產品到台灣的管制措施有疑慮，農業部防檢署今發稿表示，考量金門鄰近中國大陸疫病入侵風險極高，加上金門曾發生台灣未曾發生的不同型別口蹄疫、H9N2禽流感等具高度染性疫病，為避免造成畜禽及相關產業嚴重損失，因此由金門輸入台灣的相關畜禽產品需進行適度管制，且目前金門入台畜禽產品管制措施，皆經專家會議進行風險評估後擬定。

防檢署表示，目前中國大陸境內仍有許多動物疫病，包括口蹄疫、非洲豬瘟、小反芻獸疫、高病原性禽流感等持續發生，部分疫病可因地理位置而增加入侵風險，加上金門曾發生台灣未曾發生的不同型別口蹄疫、H9N2禽流感（曾有人類感染案例）等，該等疫病具高度染性，並可造成畜禽及相關產業嚴重損失，且金門鄰近中國大陸疫病入侵風險極高，因此由金門輸入台灣之相關畜禽產品，進行適度管制實有必要。

防檢署說明，目前金門入台畜禽產品管制措施，皆經專家會議進行風險評估後擬定，目前管制的畜禽產品，在生鮮豬、牛、羊之肉需去骨、去皮、去內臟，而煮熟豬、牛、羊之肉及其內臟需經申請後通過檢查，可用貨運方式運出金門；家畜產品通過風險評估的生產業者及產品名單，旅客即可以攜帶、郵寄、貨運等方式運出金門；另在生鮮禽肉產品及禽蛋(20顆以下)僅需填寫自用聲明，並向金門機場或港口之檢疫站申請檢查合格後，即可由旅客攜帶或托運入台，以兼顧防疫及民生需求。

防檢署強調，各離島的管制作為不完全一樣，會根據防疫的風險評估採取必須的管制措施，防檢署將持續依動物疫情變化及世界動物衛生組織相關規定，同時考量民眾便利性持續滾動式檢討相關措施，維護國內畜禽產業健康及生產安全。

防檢署副署長徐榮彬說，若違規從金馬攜帶豬牛羊等相關畜產品，將開罰5萬到100萬元，禽產品則罰3萬到15萬元。