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受困50分鐘嚇壞！員林火車站月台電梯故障 旅客怨已非首次
台鐵員林火車站今天下午近3點，南下月台東側電梯故障，有旅客受困在電梯內50分鐘，電梯雖在下午3點40分完成搶修，旅客受到驚嚇表示，該站已不是第一次電梯故障。台鐵表示，電梯正進行詳細檢修，確保旅客安全。
員林火車站南下月台東側電梯今天下午2點50分故障，8名旅客從3樓搭電梯往下，電梯卻卡在二樓動彈不得，旅客嚇得按緊急通報鈴，台鐵通知廠商前來檢修，也通知消防隊前來救援，旅客直到下午3點40分才脫困；當時受困電梯內的多是老人家，受到不小驚嚇。
有經常搭台鐵的通勤旅客表示，員林車站南下月台東側的電梯，已不是第一次故障，3個多月前他也曾碰到故障，不論上下，電梯門一關上，按鈕就會自動亮起，還在在2樓自動停留，經常故障時間長達1個月，後來旅客受不了，直接打電話給電梯維修商，揚言要跟媒體投訴，隔天立刻修好。
旅客表示，電梯一再故障實在不應該，如果趕火車該怎麼辦？台鐵應該盯著廠商好好檢修，免得再出狀況。
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