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日本麻疹未大流行 疾管署籲赴日無須搶打自費疫苗

中央社／ 台北15日電

日本近期因麻疹境外移入引發航空器群聚及機場個案，引起準備赴日民眾擔憂，疾管署表示，日本疫情未大流行，無須搶打疫苗，避免讓自費疫苗快速用罄、影響高風險工作等人員需求。

據日本TBS電視台12日報導，包括搭乘國際線航班抵達關西國際機場的8名乘客相繼確診，日本進入今年已有11人確認感染麻疹。前台大感染科醫師、知名旅遊部落客林氏璧昨天在臉書上發文表示，日本麻疹其實沒有大流行，遇到麻疹的機率很低，還不到日本麻疹疫情擴散的程度。

衛生福利部疾病管制署副署長羅一鈞今天透過文字向媒體說明，自費麻疹疫苗市場供應量有限，封緘檢驗中和庫存量共4.1萬劑，其中1萬劑已協調保留防疫緊急需求調度，其餘優先供應合約院所、全國30多家旅遊醫學門診醫院，及醫療院所和機場等高風險單位工作人員補接種。

羅一鈞說，台灣民眾常出國的地點，如日本、韓國、中國、香港、澳門及泰國，尚未有麻疹本土流行，一般出國民眾現階段無須搶打麻疹疫苗。已協調疫苗廠向國外原廠提出增加疫苗進口供應量，以應國內需求，待疫苗廠確定時程數量再另行通知。

羅一鈞表示，目前麻疹流行的主要鄰近國家為馬來西亞、菲律賓；另外，東歐也正處於流行階段，頻繁前往流行麻疹國家地區旅遊需求的民眾，可先就近詢問附近院所供應狀況、或至旅遊醫學門診醫院掛號接種。

日本 疫苗 麻疹

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