南橫桃源高中部落路段整修2周 間歇管制每小時開放10分

公路局南區養護工程分局甲仙工務段自2024年3月18日起至3月31日，在高雄桃源高中部落路段進行災害修復工程，屆時將進行交通管制，每小時僅開放10分鐘通行，想去當地遊玩或使用南橫的民眾要多注意，以免影響自己的出遊計畫。

去年夏天台灣連續遭到5個颱風侵襲，導致好不容易開通的南橫公路再次中斷，在公路局積極搶修下，3個月後就復通，但仍不少路段需要整修維護。甲仙工務段自2024年3月18日起至3月31日，在高雄市桃源區高中部落路段(台20線80K+550〜+735)進行災害修復工程，施作上邊坡保護作業。

為了工程順利進行，並維護用路人安全，施工期間每日早上8點開始至17點實施道路雙向交通管制，採每整點20分放行10分鐘，但中午12點至13點不進行管制，並依現場施工狀況滾動調整。

建議有安排打算前往高雄寶來、桃源地區及南橫公路旅遊的民眾，最好事先查詢道路管制時間與山區路況，並注意道路兩側設立之公路資訊看板 (CMS) 及收聽警廣路況廣播，才能開心出遊、平安回家。