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搶救三星蔥 健康種苗、移地育種雙管齊下初見成效

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
三星地區的健康種苗種田約有30多公頃，和原本的種田相比，產量提升3成到5成。圖／三星地區農會提供
三星地區的健康種苗種田約有30多公頃，和原本的種田相比，產量提升3成到5成。圖／三星地區農會提供

三星蔥是宜蘭重要經濟作物，巔峰時期年產值5億元，近年受到極端氣候影響，產量下跌一半以上。中央政府、地方政府與三星地區農會通力合作，3年前展開健康種苗計畫，現已初見成效，健康種苗可提高3成到5成產量；去年推動移地育種，在夏天也保有健康的種苗。

三星農會指出，三星蔥以分株苗的方式種植，長久下來導致種苗弱化、抗病性降低，尤其遭遇極端氣候時，軟腐病和疫病菌大量發生，蔥苗嚴重缺乏，致使減產。農業試驗所、花蓮農改場、農業藥物試驗所、宜蘭縣政府與三星農會2021年開始合作，嘗試解決減產問題。

農試所助理研究員林枚珠指出，2021年健康種苗計畫開始後，分為3個階段進行，第一階段是病毒篩檢，先在農試所台中的種田中仔細篩選，留下沒有攜帶病毒的種苗，反覆篩選，最後得出一整片沒有病毒的種田；第二階段建立繁殖制度，按農試所、縣市級、鄉鎮級分為原原種、原種、採種3級。

林枚珠表示，第三階段就是移植農試所的健康種苗到三星，並提供全方位技術支持，包含土壤健康檢查、有益微生物使用、病蟲害防治等。以病蟲害防治為例，為了對抗產生強大抗藥性的甜菜夜蛾，農試所會選出尚未具備抗藥性的藥物，宣導農民精準用藥。

農試所目前在三星種植的健康種苗約占30多公頃，與原本的種苗田區相比，產量可提升3成到5成。為了確保夏季的健康種苗數量，三星農會去年得到農糧署支持，6月底移植平地的健康種苗到大同鄉四季、南山地區，避開夏季高溫與颱風，9月底再送回平地。

農試所表示，三星地區的搶救三星蔥計畫初步得到成果，未來會擴大到台中、彰化地區試驗，以因應西部地區夏季捲葉型炭疽病；由於東西部青蔥品種差異，需要時間調整，預計會先從10公頃的種田開始。

夏天時，三星農會將健康種苗移植到高山地區，避開高溫與颱風，9月底再移回平地，確保健康種苗的數量。圖／三星地區農會提供
夏天時，三星農會將健康種苗移植到高山地區，避開高溫與颱風，9月底再移回平地，確保健康種苗的數量。圖／三星地區農會提供

極端氣候 農會

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