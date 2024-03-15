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勞動節「一家兩制」 教團呼籲軍公教51要放假

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
全教總理事長侯俊良表示，政府是勞動節「沒放假」受雇者最大的雇主，「彰顯勞動價值，應該要從自己做起」。記者許維寧／攝影
全教總理事長侯俊良表示，政府是勞動節「沒放假」受雇者最大的雇主，「彰顯勞動價值，應該要從自己做起」。記者許維寧／攝影

現行軍公教不適用於5月1日勞動節休假，也造成政府機關、各級學校每年5月1日就存在多種出勤制度亂象，干擾社會生活作息。多名朝野立委今天和全國教師工會總聯合會一同呼籲，政府不應分化勞動者，「五一國定假」今年就應開始實施。

立委林宜瑾表示，上任立委以來，用了一整個任期奔走、倡議，向前後任行政院長皆提出過質詢。本次會期再次向行政院長陳建仁提出建議，並且終於獲得可考慮調整的答覆，呼籲應儘早讓美意能夠落實，還給勞動者一致的放假日。

立委劉建國也表示，在現行五一勞動節標準下，學校老師不可以放假，補習班老師卻能放假；又許多家長雖然放假，但學生不能放假。除了學校以外，包括立法院在內的公務機關，也被拆分成「能放假」與「不能放假」的勞工，五一當天無論勞工是處於假日或非假日模式，都是必對某一群人造成不便和混亂，只有讓勞動節成為國定假日、民眾一體適用，才能讓全民受益。

立委黃國昌也指出，部分家庭成員有公務員也有勞工，勞動節就會出現放假「一家兩制」的狀況，特別是對有養育下一代的家庭，更是造成困擾。希望不分黨派推動福國利民政策，希望行政院在今年讓政策盡早上路。

全教總認為，多數民間企業勞工已在五月一日放假，改革並未涉及額外的社會成本，但能讓60萬軍公教人員享有多一天休息、減少工時的實質意義，也能促進勞動尊嚴。

全教總理事長侯俊良表示，政府是勞動節「沒放假」受雇者最大的雇主，「彰顯勞動價值，應該要從自己做起」，且多一天讓親子放假，也有助於家庭教育，對整個國家的進步和勞動價值，都會有進步。

勞動節 行政院 軍公教

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