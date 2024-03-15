公費流感疫苗剩3萬劑 最快3月底用罄

儘管COVID-19及流感疫情雙雙趨緩，疾管署發言人羅一鈞今天提醒，預估這波疫情持續到清明節前，公費流感疫苗僅剩約3萬劑，最快3月底用罄，呼籲還沒有接種的民眾要打要快。

每年10月到隔年3月是流感疫情高峰，衛生福利部疾病管制署3月12日在例行疫報中公布最新監測結果，今年第10週（3月3日至9日）門急診類流感就診人次為10.3萬人次，疫情緩降，仍為近6年同期最高。

疾管署自5日起擴大公費流感疫苗接種對象，呼籲全國年滿6個月以上民眾踴躍接種。疾管署今天透過新聞稿公布最新接種情形，截至昨天公費流感疫苗總接種數約654.4萬劑，整體疫苗使用率逾99.4%，僅剩餘約3萬劑。

羅一鈞接受媒體電訪表示，擴大開打首日衝到8000多人次接種，隔天降到4000多人次，之後更降到3000多、2000多，過去7天（3月8日至14日）平均每天接種約1880劑，依目前打氣來看，疫苗最快月底用罄。

羅一鈞指出，近期COVID-19（2019冠狀病毒疾病）與流感疫情都呈下降趨勢，預估最快清明節前疫情就會告一段落，不過最近仍有北部1歲男童罹患COVID-19，在發病5天後死亡，盼民眾踴躍接種提升保護力。

他提醒，流感通常在冬季流行，但在去年COVID-19降級解封後，免疫負債可能持續到今年底甚至明年，因此不排除今年夏季流感流行的可能性。

此外，COVID-19 XBB疫苗迄今已累計接種210.5萬人次，其中莫德納XBB疫苗累計185.1萬人次，Novavax XBB疫苗累計25.4萬人次，目前全國尚餘莫德納XBB疫苗約394萬劑、Novavax XBB疫苗約14.6萬劑；65歲以上長者可打第2劑XBB疫苗，最快4月開打。