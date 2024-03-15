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高鐵嘉義站旁開發案27日簽約 華泰Outlet首期2028營運

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
華泰名品城取得高鐵嘉義車站特定區招商案，將在站前打造南台灣指標大型商業服務設施。圖／嘉市府提供
華泰名品城取得高鐵嘉義車站特定區招商案，將在站前打造南台灣指標大型商業服務設施。圖／嘉市府提供

交通部鐵道局辦理「高速鐵路嘉義車站特定區產業專用區開發經營案」由華泰名品城旗下的「格珞麗亞企業股份有限公司」得標，預計投入48億元興建大型購物中心（Outlet）及一棟停車場，預計3月27日完成簽約，第一期於2028年營運。

鐵道局表示，高鐵嘉義車站特定區產業專用區開發經營案本招商案土地面積約3萬坪，為50年地上權之開發案，土地由內政部、嘉義縣政府及交通部鐵道局三方共同持有，契約期間預估可收取租金近3.4億元，權利金至少收取新臺幣6.3億元。

鐵道局指出，開發人應於簽約日起5年內，完成建築總樓地板面積達33000平方公尺，並取得使用執照，以加速高鐵嘉義車站特定區發展。格珞麗亞企業股份有限公司預計投入48億元，規劃興建地上2至3層的大型購物中心（Outlet）及一棟停車場。

鐵道局指出，嘉義站旁購物中心為高鐵沿線第3座大型Outlet，占地約9.8公頃，僅次於桃園華泰購物中心的15公頃，另一處則為台南站旁的三井Outlet。

鐵道局表示，購物中心將引進200間以上店鋪，包含國際名品、時裝品牌、家居用品等，另有大型室美食廣場、主題餐廳、輕食及咖啡廳，並規劃有親子遊益文化空間等多功能區域，第一期預計於2028年營運，全案預計2032年完工營運。

嘉義 鐵道

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