快訊

《魷魚遊戲》1號爺爺涉性騷…判決結果出爐 他堅不認罪喊「會提抗告」

台灣寶可夢中心新推「盲盒T恤」！網曝隱藏版特效 6種寶可夢造型是它們

中職／樂天女孩宣傳照竟沒李多慧 林襄經紀人接機發文引猜測

昏迷才揪出糖尿病作怪 注意高血糖6警訊

中央社／ 台北15日電
1名中年男子常頭暈、口渴且體重下降，歸咎工作壓力大沒多想，昏迷送醫才揪出糖尿病作怪。圖／ingimage
1名中年男子常頭暈、口渴且體重下降，歸咎工作壓力大沒多想，昏迷送醫才揪出糖尿病作怪。圖／ingimage

1名中年男子常頭暈、口渴且體重下降，歸咎工作壓力大沒多想，昏迷送醫才揪出糖尿病作怪。醫師提醒注意6大高血糖警訊，當傷口癒合慢、感冒長時間並反覆感染等，都要小心。

許多看似常見的症狀，其實可能是血糖高導致。開業小兒科家庭醫學科診所院長許惠春今天透過新聞稿指出，常遇到病人是因為一些不具特異性的症狀來求診，若只針對症狀處理，但血糖高卻不控制，可能只是治標不治本，長期血糖高會導致血管、神經甚至心腎等器官病變等問題。

例如1名中年男子感到頭暈、口渴、體重下降等身體不適現象，原以為是工作壓力造成而不以為意，不料這個月初昏迷被家人送醫，發現血糖竟高達1500，是正常值約15倍，確診糖尿病，因嚴重脫水急性腎衰竭還合併酮酸中毒，被發病危通知，在加護病房連續注射胰島素後迅速將血糖控制下來，才脫離險境。

許惠春提醒6大容易被忽略的警訊，首先是口渴頻尿，糖尿病患者血液糖分高，身體如同「蜜餞」泡在高濃度糖漿中，導致細胞水分流失，讓大腦發出「缺水」的訊號，使患者口渴，也因為尿液出現糖分產生滲透性利尿，導致尿量增加。

尿泡遲遲未散也是警訊，其他還包括傷口癒合慢、皮膚沒有紅疹但持續癢、勃起障礙，以及感冒長時間且反覆感染。許惠春呼籲，若有這些症狀，就應該盡速就醫，確認症狀是否因高血糖所導致。

患者 感冒 糖尿病

延伸閱讀

一家製藥公司的市值超越全國GDP！丹麥製藥巨頭諾和諾德 怎以百歲高齡飆30％的高速成長？

患者訴說病情卻被勸休學 醫發起「終結糖尿病汙名化」連署

飲食健康亦不足抵銷 研究稱睡眠不足這時間恐增第2型糖尿病風險

早餐第一口就喝含糖飲 罹患糖尿病機率增！

相關新聞

今持續回暖、周末高溫上看30度 下周這天再轉濕冷

中央氣象署表示，今天白天溫度持續回升，各地仍要留意零星短暫雨，中部以北及東半部約22至24度，南部可達27度以上，好天氣...

日本麻疹案增 前台大醫籲3類人「打疫苗再旅日」：滿1歲再出國

今年至今麻疹我國已累積9例，日本也傳出多地爆麻疹病例。台大醫院感染科前醫師、旅日達人林氏璧建議，44歲以下的人、出生滿6個月至未滿1歲幼兒、滿1歲之學齡前幼兒旅日前應接種MMR疫苗，他也說，以醫學觀點來看，「建議最好一歲以上再帶小朋友去日本」。

南部飲料霸主「茶之魔手」進駐台北！一票人喊：終於敲碗成功

台灣人喜愛喝手搖飲料，各地都有不少知名的連鎖飲料品牌，一名網友近日就發現，稱霸南部飲料界的「茶之魔手」疑似要在台北開店。貼文曝光後掀起熱烈討論，官方也出面證實了即將在台北開幕的消息。

高鐵嘉義站旁開發案27日簽約 華泰Outlet首期2028營運

交通部鐵道局辦理「高速鐵路嘉義車站特定區產業專用區開發經營案」由華泰名品城旗下的「格珞麗亞企業股份有限公司」得標，預計投...

台灣寶可夢中心新推「盲盒T恤」！網曝隱藏版特效 6種寶可夢造型是它們

首間台灣寶可夢中心Pokémon Center TAIPEI「寶可夢中心台北」開幕至今人氣相當夯，每到假日仍需排隊持「入店整理券」才能入場。繼日前熱門商品快龍、胖丁等毛絨玩具補貨後，官方公布下周又有新商品上架，改走「盲盒」路線，更有粉絲表示，這款商品有「隱藏版特效」，「呈現效果很讚」，引起熱議。

公費流感開打後庫存僅剩3萬劑 羅一鈞估計3月底打完

受東北季風或大陸冷氣團影響，近期氣溫不穩，疾管署提醒，民眾不可輕忽新冠、流感等呼吸道病毒的威脅，除注意保暖，也應盡速接種...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。