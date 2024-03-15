公費流感開打後庫存僅剩3萬劑 羅一鈞估計3月底打完

受東北季風或大陸冷氣團影響，近期氣溫不穩，疾管署提醒，民眾不可輕忽新冠、流感等呼吸道病毒的威脅，除注意保暖，也應盡速接種新冠XBB及流感疫苗。疾管署發言人羅一鈞表示，流感疫苗目前剩下約3萬多劑，預計在3月底前用盡。

3月5日起，公費流感疫苗擴大提供全國6個月以上、未接種疫苗的民眾使用，該制度直到疫苗用罄為止，過去7天平均每天接種約1880劑，截至昨天公費流感疫苗總接種數約654.4萬劑，整體疫苗使用率逾99.4%，僅剩餘約3萬劑。羅一鈞表示，近日打氣略為趨緩，預計在3月底前會打完。

羅一鈞呼籲，65歲以上長者、學齡前幼兒及醫事人員等高風險重點族群，另有意願接種民眾可先透過疾管署流感防治一網通查詢鄰近尚有疫苗的合約院所名單，或至各地方政府衛生局網頁查詢尚有疫苗施打服務的醫療院所，並提前向合約院所確認有疫苗後再前往接種。

另外，疾管署提報3月14日衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）會議討論決議，為提升感染新冠後易發重症或死亡之高風險族群免疫保護力，建議再增加接種1劑新冠XBB疫苗（莫德納和Novavax擇一廠牌接種，可與第1劑不同廠牌），與前一劑間隔至少12周（84天）。

羅一鈞說，開放接種時程將於進一步與各地方政府衛生局規劃並安排相關接種作業後，再行公布，預計最快可於四月上旬開打第二劑XBB疫苗。

新冠感染及重症、死亡高風險族群，包括65歲以上長者、55-64歲原住民、滿6個月以上且有免疫不全以及免疫力低下患者（包括：目前正進行或1內曾接受免疫抑制治療之癌症患者；器官移植患者/幹細胞移植患者；中度/嚴重先天性免疫不全患者；洗腎患者；HIV感染患者；目前正使用高度免疫抑制藥物者；過去6個月內接受化療或放療者；其他經醫師評估因免疫不全或免疫力低下者）。

XBB新冠疫苗迄今已累計接種210.5萬人次，其中莫德納XBB疫苗累計185.1萬人次，Novavax XBB疫苗累計25.4萬人次。目前全國尚餘莫德納XBB疫苗約394萬劑、Novavax XBB疫苗約14.6萬劑。

國內新冠疫情雖緩降，仍需留意併發症發生風險，且上周再度有未接種XBB疫苗之幼兒死亡，呼籲年滿6個月以上之兒童、青少年及成人盡速接種疫苗。接種院所資訊可至疾管署官網「秋冬疫苗專區」( https://gov.tw/eU4 )或至各縣市官網查詢。