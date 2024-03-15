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日本麻疹案增 前台大醫籲3類人「打疫苗再旅日」：滿1歲再出國

聯合新聞網／ 綜合報導
日本TBS電視台報導，包括搭乘國際線航班抵達關西國際機場的8名乘客相繼確診，日本今年已有11人確認感染麻疹。 情境示意圖。圖／Ingimage
日本TBS電視台報導，包括搭乘國際線航班抵達關西國際機場的8名乘客相繼確診，日本今年已有11人確認感染麻疹。 情境示意圖。圖／Ingimage

今年至今麻疹我國已累積9例，日本也傳出多地爆麻疹病例。台大醫院感染科前醫師、旅日達人林氏璧建議，44歲以下的人、出生滿6個月至未滿1歲幼兒、滿1歲之學齡前幼兒旅日前應接種MMR疫苗，他也說，以醫學觀點來看，「建議最好一歲以上再帶小朋友去日本」。

日本TBS電視台13日報導，包括搭乘國際線航班抵達關西國際機場的8名乘客相繼確診，日本今年已有11人確認感染麻疹。

林氏璧在臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」發文表示，多半台灣人對麻疹已有免疫力，雖然麻疹傳染力強，在台灣仍不易傳開，但日本不一樣，因此他建議三類人旅日前應接種MMR疫苗。

第一，1981年以後出生、44歲以下的人，這些人屬於已經不太會自然得到麻疹的疫苗施打世代，抗體會隨著年紀慢慢下降，到21歲至25歲可降到只有50.6%，若常需出國到有麻疹疫情的區域，不只日本，中國大陸，泰國，東南亞國家等等都是，建議自費接種一劑後再行前往。

第二，出生滿6個月至未滿1歲幼兒，建議於出國前評估接種需求，自費接種1劑，滿12個月後仍須按時程完成2劑公費接種，與前一劑至少間隔4週。

第三，滿1歲之學齡前幼兒，若已完成公費第一劑，可於出國前評估提前接種公費第二劑，與第一劑至少間隔4週。

林氏璧提醒，麻疹潛伏期7到18天（自暴露至紅疹出現），就算一下飛機就被傳染，發病時大多也已經回到國內家中 。雖說麻疹為空氣傳染無法只靠一般口罩防護，但麻疹也可以經由飛沫或接觸病人鼻咽分泌物而感染，因此戴一般口罩還是有其意義。下飛機後，若18天都沒有出疹和發燒，那就解除警報了。

林氏璧表示，單純以醫學的觀點，他建議最好一歲以上再帶小朋友去日本。最好等一歲的MMR疫苗施打後再帶去日本會比較安心。

台大醫院 林氏璧 疫苗 醫師 麻疹

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