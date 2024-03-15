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要求退回10微罪不檢舉記點 路權團體17日七縣市快閃抗議

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導

行政院會通過10種1200元以下罰鍰微罪不開放檢舉、記點修正草案，引發路權團體不滿。行人零死亡推動聯盟3月17日更發動7縣市快閃抗議，其中包括退回修法草案等5訴求。另外，3月23日下午2點更將赴立法院遊行抗議。

交通部去年6月增加13項民眾檢舉項目，目前共有59項違規開放檢舉，另增加部分項目記點制度。但職業駕駛認為記點制度加上檢舉魔人連續檢舉，影響其工作權，多次前往交通部抗議。

行政院會近日通過交通部《道路交通管理處罰條例》修正草案，共10種1200元以下輕微違規不開放檢舉，另修正第63條，當場舉發始予記點，逕行舉發（含科技執法及民眾檢舉）不予記點，引發路權團體怒轟。

行人零死亡推動聯盟等10多個民團、交通網紅，3月17日上午10點串聯台北市、桃園市、新竹市、台中市、雲林縣、高雄市、台南市等7縣市發動快閃抗議，將邀集民眾穿黑衣、舉手牌過馬路，主要訴求包括道路工程要改善、配套措施要規劃、回訓制度要建立、交通執法要改革、退回修法草案。

行人零死亡推動聯盟理事劉成謙表示，不管是身障團體、路權團體還是學界，普遍都認為此次修法草案非常倉卒、草率，用1200元罰鍰以下一刀切的方式太過粗魯，應逐條討論或是再細緻一點。

他指出，此次加入快閃的台北市、高雄市及台南市，都是先前曾有辦過相關活動或是曾發生重大事故的縣市，新竹市、台中市、雲林縣經協調也都有意願加入。

他也說，現在草案已經在立法院等待審查，3月23日也將發動繞行立法院周圍喊口號，後續也會不斷拜會各立委，希望這份草案能在立院被擋下，或至少能辦理公聽會有微調的空間。

行人零死亡推動聯盟3月17日更發動7縣市快閃抗議，其中包括退回修法草案等5訴求。圖／行人零死亡推動聯盟提供
行人零死亡推動聯盟3月17日更發動7縣市快閃抗議，其中包括退回修法草案等5訴求。圖／行人零死亡推動聯盟提供

快閃 記點 路權

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