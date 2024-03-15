超狂祭品文成真！邰智源化身邰兆元現身寧夏夜市發百億引民眾暴動瘋搶

日前邰智源於社群發出百億祭品文引起網友熱烈討論，而數日後更實現承諾，化身AI教父邰兆元走訪台北寧夏夜市，原來是與益生菌品牌合作，於現場發送億萬好菌*的益生菌產品。期間邰兆元熱情與攤商互動，吸引民眾爭相搶拍富豪新造型。

圖／善存提供

邰智源疑中樂透！粉絲團發布祭品文稱發百億引網友熱議藝人邰智源日前於粉絲團「邰智源 邰邰的第一個家」，無預警發布貼文表示將化身AI教父兆元男，更搬出祭品文內容，若按讚達標，自己將於數日後於寧夏夜市發百億與寧夏夜市小吃。此瘋狂舉動引起網友討論，有網友於文章下方驚呼「邰哥是中樂透嗎？」、「邰兆元是什麼新角色？」，更有網友回應「一定到場領百億」、「不見不散」。

發布祭品文後隔日，邰智源才破除中樂透傳聞，於粉絲團揭曉化身AI教父邰兆元的原因。原來此舉是邰智源與益生菌品牌合作，希望能夠幫助喜愛美食的台灣民眾，補充百億好菌，便化身擁有益生菌首富兆元男邰兆元發送寧夏美食小吃與益生菌，更模仿科技業發表會影片，還取其英文名Andy Tai頭尾簡稱AI教父，引發網友笑稱「人家科技業AI教父的財產是放在存摺，邰兆元是放在肚子的皺褶裡」。

▲邰智源夜市發百億與小吃祭品文，引起民眾熱議。 圖／善存提供

寧夏夜市民眾踴躍排隊領百億！邰兆元自掏腰包加碼祭品再多一倍兌現承諾當日，邰智源化身AI教父邰兆元親臨寧夏夜市，造訪水果、知名小吃等人氣攤位，一出現便吸引民眾爭相圍觀拍照新造型。現場邰兆元與攤販、排隊民眾互動，號召現場用餐民眾一同使用益生菌，更有民眾現場用餐完畢後打開包裝補充。因民眾排隊領取十分踴躍，邰兆元為不讓粉絲失望，更現場臨時加碼自掏腰包，發送多一倍的益生菌與小吃。而面對民眾打趣詢問邰兆元該如何投資，邰兆元不吝嗇的說明，民眾投資需持之以恆，最佳選擇必須天天定期定額補充好菌，才能複利倍增成為益生菌富翁，快樂的逛夜市享受台灣各式小吃美食。

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