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大啖生魚片後解黑便 就醫發現寄生蟲入侵

中央社／ 台中15日電
生魚片。示意圖／ingimage
生魚片。示意圖／ingimage

劉先生在應酬猛吃生魚片、烏賊，幾天後出現解黑便、頭暈、上腹痛、心悸，他就醫胃鏡檢查，在賁門附近發現海獸胃線蟲感染，以器械夾出，採幽門桿菌除菌治療，終於改善。

烏日林新醫院今天發布新聞稿，胃腸肝膽科醫師林裕鈞表示，患者到院檢查發現有貧血現象，胃鏡檢查在賁門附近發現一條長達2公分冬粉狀不明物體，以器械夾出確診感染海獸胃線蟲（Anisakiasis）。一般人感染海獸胃線蟲通常沒有感覺，大多會在胃鏡檢查中意外發現，根據統計若有症狀，會於食用後48小時內出現，因此和急性腸胃炎不容易區分。

林裕鈞說，當寄生蟲侵犯腸胃道黏膜，可能引起腹痛、噁心、嘔吐、腹脹、腹瀉、糞便含血或黏液、輕微發燒，偶爾出現過敏反應伴隨紅疹、發癢。

林裕鈞指出，人類並非海獸胃線蟲的主要宿主，它在人體內無法產卵繁衍，幾天後就會死亡，即使產生症狀，大多在2至3週內自行消失痊癒，極少數才會持續數月以上。海獸胃線蟲並不會像鉤蟲、蛔蟲、絛蟲這類人畜共通寄生蟲，會鳩佔鵲巢甚至佔地為王。

林裕鈞說，喜歡吃生魚片的人，會想說是否能用芥末來預防或自行服用驅蟲藥，無論是芥末、醋、薑、蒜、辣椒等食材，都無法將蟲體殺滅，也沒有殺菌效果。醫院和坊間藥局的驅蟲藥，也尚未出現經研究證實有效的藥方，治療上仍以內視鏡檢夾除為主。

林裕鈞指出，淡水養殖的海產和鹹水的漁獲相比，帶有蟲體蟲卵的機會較低。衛福部食藥署也指出冷凍處理可以殺死蟲體，提供生食之魚、烏賊等海產業者，應先以-35°C以下低溫冷凍15小時以上，或-20°C冷凍7天以上，降低寄生蟲感染風險。現撈不見得比較鮮甜，急凍處理過的海產，肉質不會被冰晶破壞，更能兼具安全與美味。

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