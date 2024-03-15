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南部飲料霸主「茶之魔手」進駐台北！一票人喊：終於敲碗成功

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友發現南部知名飲料品牌「茶之魔手」似乎要在台北展店，官方昨（14）日發文證實此消息。圖／翻攝自茶之魔手Threads
有網友發現南部知名飲料品牌「茶之魔手」似乎要在台北展店，官方昨（14）日發文證實此消息。圖／翻攝自茶之魔手Threads

台灣人喜愛喝手搖飲料，各地都有不少知名的連鎖飲料品牌，一名網友近日就發現，稱霸南部飲料界的「茶之魔手」疑似要在台北開店。貼文曝光後掀起熱烈討論，官方也出面證實了即將在台北開幕的消息。

原PO在PTT發文表示，近日經過台北市松山區兄弟飯店旁的慶城街商場時，看到一間疑似準備開幕的手搖店，但該店沒有店名和招牌，上方只用英文字寫著「MAGIC TEA」，讓他馬上聯想到稱霸南部飲料界的「茶之魔手」，好奇詢問「茶魔終於在台北開分店了嗎？」

貼文引發網友熱議，紛紛表示「竟然來了！等好久！」、「台北終於有可以屌打50嵐和清心的手搖了」、「台北人終於敲碗成功了」、「心心念念在南部唸書時期好喝又便宜的魔手終於要來台北了嗎」、「因公務常經過慶城街，我太幸福了哈哈哈」、「不知道價格會不會跟中南部一樣」、「茶魔才是真正的手搖霸主」。

茶之魔手昨（14）日晚間也在官方Threads發文證實，「這不就來了嗎～茶之魔手台北慶城店COMING SOON」，讓不少台北人直呼「好期待」、「台北人等你好久了」、「感動」，也有不少網友推薦茶魔必喝「山楂烏龍」一定要點。

手搖飲料

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