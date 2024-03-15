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日本麻疹擴散台灣也瘋打疫苗 恩主公醫院自費打已超去年3倍
今年至今麻疹我國已累積9例，日本也傳出多地爆麻疹病例，昨晚一民眾至新北市三峽恩主公醫院欲施打麻疹疫苗，赫見麻疹疫苗已用罄，民眾擔心無疫苗可打，恩主公則表示過往一年用7支，今年已施打31支因此用完，今已緊急採購40支供需要民眾施打。
恩主公醫院表示，過往自費麻疹疫苗一年平均施打7支，今年1至2月已打10支、3月至今已打21支，因此昨出現疫苗不足情形，今已經緊急採購40支供民眾施打。另外公費疫苗部分無短缺情形。
新北市衛生局表示，麻疹疫苗分為公費及自費，公費疫苗給滿12月大不足5歲幼童、懷孕婦女為主要施打對象，目前公費疫苗新北市仍有1.1萬支庫存。自費疫苗由於是醫療單位自行向藥商採購因此無統計數據。
衛生局呼籲民眾無須搶打疫苗，做好勤洗手、咳嗽禮儀避免感染，除非有出國需求的民眾，再向醫師諮詢是否需要施打麻疹疫苗。
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