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非聽不可／基因檢測在乳癌扮演的角色

聯合報／ 本報訊

主講：台北榮總乳房醫學中心主任黃其晟

時間：3月26日(二)下午2時至3時

地點：乳癌防治基金會視聽教室(台北市林森南路4-2號6樓)

洽詢：02-2392-4115

癌症康復期預防復發的飲食原則

主講：台大醫院營養室營養師馮馨醇

時間：3月28日(四)下午2時至3時30分

地點：台大醫院兒醫大樓B1第一會議室(台北市中山南路8號)

洽詢：02-2356-2098

好心肝人文講座─如何以社會服務、科學角度，落實服務創新

主講：可樂旅遊副董事長吳守謙

時間：3月23日(六)上午9時30分至11時30分

地點：好心肝講堂(台北市公園路30-1號B1)

報名：0800-000-583

北市 台大醫院 好心肝

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