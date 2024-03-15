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非聽不可／基因檢測在乳癌扮演的角色
主講：台北榮總乳房醫學中心主任黃其晟
時間：3月26日(二)下午2時至3時
地點：乳癌防治基金會視聽教室(台北市林森南路4-2號6樓)
洽詢：02-2392-4115
癌症康復期預防復發的飲食原則
主講：台大醫院營養室營養師馮馨醇
時間：3月28日(四)下午2時至3時30分
地點：台大醫院兒醫大樓B1第一會議室(台北市中山南路8號)
洽詢：02-2356-2098
好心肝人文講座─如何以社會服務、科學角度，落實服務創新
主講：可樂旅遊副董事長吳守謙
時間：3月23日(六)上午9時30分至11時30分
地點：好心肝講堂(台北市公園路30-1號B1)
報名：0800-000-583
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