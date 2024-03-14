憂綠色通膨衝擊民生物價 立委提案碳費應考量CPI

經濟部宣布4月起全面調整電價，立委憂心物價可能因此提高，加上碳費機制的實施恐讓物價漲幅雪上加霜，綠色通膨時代將來臨，因此提出臨時提案，要求碳費應考量消費者物價指數（CPI），確保穩定民生物價。

立法院衛環委員會今天邀請環境部進行業務報告，多名立委關心碳費恐影響物價漲幅，衝擊民生經濟，提出臨時提案表示，各界關心碳費機制上路恐會造成「綠色通膨」，主計總處也將「減碳政策對國內經濟與物價之影響」納入通膨的不確定因素中。

提案內容指出，時值台電擬在4月全面調漲電價，各界擔心可能再帶動拉高物價，碳費機制的實施恐使物價漲幅雪上加霜，衝擊民生經濟，但環境部過往公告竟僅以「業者訂價應多方思考，不應藉此哄抬產品價格」徒托空言，無助控制物價調漲。

提案表示，目前「碳費費率審議會設置要點」第9條碳費考量因素，除溫室氣體、排放量及減量等環境因素外，還有「其他相關因素」，並於條文說明表示包含經濟影響評估為依據，過於籠統草率，且未能明確律定審議委員會應考量通膨與經濟衝擊，因此提案要求環境部盡速修改該要點，明定CPI或相關經濟指標為審議因素，以穩定民生物價。