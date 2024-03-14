白色情人節 醫提供3訣竅讓熟男重返「性」福

今天是西洋白色情人節，想與另一半來場甜蜜接觸卻擔心彼此都挫折，醫師傳授熟男重返「性」福3項訣竅，前戲做足、浪漫氛圍營造，也別忘尋求專業泌尿科醫師解決硬度問題。

開業泌尿科診所院長張美玉今天透過新聞稿分享台灣最新性生活概況網路調查，發現影響性行為意願原因，除了生活壓力沒有興致、需求不如年輕強烈，超過8成認為勃起硬度是主因。她說，生理及心理都會降低性生活頻次與滿意度，未能滿足需求也容易導致感情摩擦。

張美玉說，在診間常遇到結婚多年的男性患者，因與另一半總以失望收場，最後只能自己解決需求。以女性泌尿科醫師專業經驗，其實只要掌握3個小訣竅就能幫助熟男重返「性」福。第1個訣竅是「前戲」，建議透過緩慢肢體接觸或說情話等，能讓另一半更快做好準備。

第2個訣竅是「浪漫氛圍的營造」，張美玉表示，藉由甜言蜜語、催情的音樂和舒適的燈光，都能讓另一半更進入狀態。事實上，在這次網路調查中，上述2項訣竅是最多人試圖改善品質，曾採用的方式。

第3個訣竅就是「尋求專業醫師協助，解決硬度問題」，張美玉指出，僅不到1成民眾使用過這個訣竅，最擔心民眾自行上網購買未經認證、來路不明藥物，傷肝又傷腎。勃起硬度隨年齡增長降低，是人體血管壁平滑肌自然老化現象，與皺紋一樣屬於正常的生理變化。

開業泌尿科診所院長李嘉文說，目前臨床有簡易評估勃起硬度的方法，將硬度以常見的生鮮食材分為四級，分別是「小黃瓜、帶皮香蕉、剝皮香蕉及蒟蒻」。若男性發現是剝皮香蕉或蒟蒻硬度時，即使勃起也無法順利行房，建議前往泌尿科診間諮詢。