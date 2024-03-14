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逾3成三高併腎功能異常 腎病識能友善診所助照護

中央社／ 台北14日電

台灣是洗腎王國，根據近年成人預防保健統計，有高血壓、高血糖、高血脂的民眾，超過3成腎功能異常，尤其75歲以上三高者更達5成。國健署籲善用健康檢查，及早發現介入治療。

111年10大死因排名第10名為腎炎、腎病症候群、腎病變，慢性腎臟病是台灣目前醫療花費最高的疾病。衛生福利部國民健康署長吳昭軍今天在記者會表示，分析民國109至111年成人預防保健服務資料，超過3成以上有三高合併腎功能異常、超過2成有肥胖且腰圍過粗合併腎功能異常。

這份統計還發現，年長三高者更需注意腎功能，109年75歲以上三高者腎功能異常比率高達50.1%。

台灣腎臟醫學會理事長吳麥斯提醒，實證資料顯示，導致腎臟病的風險因子主要是高血糖、高血壓及高血脂，吸菸、肥胖與不當藥物使用也是導致腎功能變差的因素之一。

國健署免費提供40至64歲民眾每3年1次、65歲以上民眾每年1次成人預防保健服務，強化國人腎臟病預防與早期管理，但面對滿是紅字的健檢結果，許多民眾常「霧煞煞」不知如何是好，可善用全台約423家的腎病識能友善診所，提供專業的照護及衛教輔導。

雖然台灣近年腎臟病死因排名逐漸降低，甚至連透析發生率自107年起也連續3年呈下降趨勢，從每百萬人口316人降至301人。「我常想若10年前更積極處理身體警訊，現在是不是能不洗腎」，中華民國腹膜透析腎友協會理事長吳鴻來以自身經歷，提醒早期篩檢及治療的重要性。

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