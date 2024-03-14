影／堪稱五星級飯店 日照中心透過智慧科技照護失智者

前監察院長王建煊創辦無子西瓜基金會，自行籌措經費打造的長照中心，位於林口的「鑫淼天使居」終於在3月6日正式落成。擁有智慧監控系統、毫米波偵測器、人臉辨識與移動軌跡追蹤系統，除可調節大樓溫度、溼度及含氧量，更能偵測長者是否跌倒、昏倒，或觀察長者的行動，能在長者發生病痛時產生的肢體動作，第一時間通知照服員，即時協助就醫，堪稱目前國內長照機構最先進的硬體設備。

林口「鑫淼天使居」是一棟地上四層，地下一層樓的建築，四樓有18間小房，主要是提供給中重度失智長者使用，採一人一房模式，讓長輩保有隱私，房間天花板設置跌倒偵測系統，以毫米波偵測長者所在位置的高度，透過系統判讀得知是否跌倒，防止意外發生。此外，四樓還有簡易式廚房，能讓長輩自己動手做簡單的料理，也能走到戶外的療癒花園享受陽光、種植蔬菜，培養老人家的興趣。

三樓是日照中心，可收治60位失智、失能的個案，共分4個小家，每15位個案會配置兩位照服員。由於日照中心的長者都是能行動自理的老人家，為防長者走失，三樓也特別以「生物（人臉）辨識系統」和「移動軌跡追蹤系統」，兩套系統來輔助照服員的照護工作。這套系統是由台達電子所捐贈，透過臉部與瞳孔的辨識方式，將資料回傳到終端機，若發現長者出現不尋常的肢體動作，電腦會自動判斷長者所在位置，並將畫面傳到各樓層螢幕，通知照服員處理。「移動軌跡追蹤系統」與「毫米波偵測系統」堪稱目前長照機構最先進的安全防護系統，除可彌補照護人力的不足，防止長者跌倒、昏倒的情況，更可有效偵測長者在環境死角出現的不尋常肢體動作，讓照服員在第一時間反應，可縮短意外發生時處理的時間。

二樓屬於「住宿式機構」，主要收治輕度失智、失能的個案，共有2人房3間、4人房5間，計8房26床，其中14床為重癱臥床病人，12床為可自行活動的老人。二樓同樣設置「人臉辨識系統」，除有門禁功能過濾訪客，還能偵測體溫。另外，為了讓每位長者都有家的感覺，王建煊特別要求在房間設計保有窗戶，讓陽光都能灑進屋內。而房間內的另一項特色，就是兩床之間的小隔板，隔板除可讓長者保有隱私，還可自己設計，佈置長者喜歡的小物，增添家的溫暖。至於一樓特別設置中央廚房，廚房的設計採以醫院的規格，生、熟食分離，充份做到衛生第一、安全無虞的環境。

創辦人王建煊表示，天使居的目的就是要讓孤苦無依的老人有個安身之處，雖然天使居有先進的智慧監控系統、毫米波偵測器和移動軌跡追蹤系統，但照服員的愛心與專業才是能讓長者感受溫暖最重要的角色。王建煊說，如果照服員夠專業，就能判斷長者的作息與需求，對長者身心狀況的充份了解，這是照服員最本份的工作。而監控系統再精密，也只是用來輔助照服員的一種工具，舉例來說，如果一個老先生連續去了廁所10次，監控系統就能察覺異常，將訊息傳送給照服員，藉以判斷可能出現泌尿或腸胃的生理問題，照服員就能馬上協助就診。

王建煊表示最簡單的概念就是一個長者從進天使居到終老離世，所有的事都要服務、都會協助，正因如此，照服員要有絕對的愛心和耐心，要「侍老如親」，對待入住的長輩就像自己的雙親一樣。徵求照服員開出的條件很簡單，就是「錢多、事中(適中)、離家近」。王建煊解釋在天使居的照服員，薪水會比其它長照機構高，而工作量也會適中，另外公司還會在附近租房子，讓照服員免費就近居住，走路上班只要5分鐘路程，隨時都可以來照護長者，讓長者無後顧之憂。