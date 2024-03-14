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影／堪稱五星級飯店 日照中心透過智慧科技照護失智者

攝影中心／ 記者杜建重／台北即時報導
「鑫淼天使居」三樓日照中心透過生物（人臉）辨識系統與移動軌跡追蹤系統相輔相乘，辨識長者移動的位置與動作，再將資料傳到終端機，如果發現異常，電腦會自動將畫面傳到各樓層螢幕，通知照服員，降低長者發生意外的情況。記者杜建重／攝影
「鑫淼天使居」三樓日照中心透過生物（人臉）辨識系統與移動軌跡追蹤系統相輔相乘，辨識長者移動的位置與動作，再將資料傳到終端機，如果發現異常，電腦會自動將畫面傳到各樓層螢幕，通知照服員，降低長者發生意外的情況。記者杜建重／攝影

前監察院長王建煊創辦無子西瓜基金會，自行籌措經費打造的長照中心，位於林口的「鑫淼天使居」終於在3月6日正式落成。擁有智慧監控系統、毫米波偵測器、人臉辨識與移動軌跡追蹤系統，除可調節大樓溫度、溼度及含氧量，更能偵測長者是否跌倒、昏倒，或觀察長者的行動，能在長者發生病痛時產生的肢體動作，第一時間通知照服員，即時協助就醫，堪稱目前國內長照機構最先進的硬體設備。

林口「鑫淼天使居」是一棟地上四層，地下一層樓的建築，四樓有18間小房，主要是提供給中重度失智長者使用，採一人一房模式，讓長輩保有隱私，房間天花板設置跌倒偵測系統，以毫米波偵測長者所在位置的高度，透過系統判讀得知是否跌倒，防止意外發生。此外，四樓還有簡易式廚房，能讓長輩自己動手做簡單的料理，也能走到戶外的療癒花園享受陽光、種植蔬菜，培養老人家的興趣。

三樓是日照中心，可收治60位失智、失能的個案，共分4個小家，每15位個案會配置兩位照服員。由於日照中心的長者都是能行動自理的老人家，為防長者走失，三樓也特別以「生物（人臉）辨識系統」和「移動軌跡追蹤系統」，兩套系統來輔助照服員的照護工作。這套系統是由台達電子所捐贈，透過臉部與瞳孔的辨識方式，將資料回傳到終端機，若發現長者出現不尋常的肢體動作，電腦會自動判斷長者所在位置，並將畫面傳到各樓層螢幕，通知照服員處理。「移動軌跡追蹤系統」與「毫米波偵測系統」堪稱目前長照機構最先進的安全防護系統，除可彌補照護人力的不足，防止長者跌倒、昏倒的情況，更可有效偵測長者在環境死角出現的不尋常肢體動作，讓照服員在第一時間反應，可縮短意外發生時處理的時間。

二樓屬於「住宿式機構」，主要收治輕度失智、失能的個案，共有2人房3間、4人房5間，計8房26床，其中14床為重癱臥床病人，12床為可自行活動的老人。二樓同樣設置「人臉辨識系統」，除有門禁功能過濾訪客，還能偵測體溫。另外，為了讓每位長者都有家的感覺，王建煊特別要求在房間設計保有窗戶，讓陽光都能灑進屋內。而房間內的另一項特色，就是兩床之間的小隔板，隔板除可讓長者保有隱私，還可自己設計，佈置長者喜歡的小物，增添家的溫暖。至於一樓特別設置中央廚房，廚房的設計採以醫院的規格，生、熟食分離，充份做到衛生第一、安全無虞的環境。

創辦人王建煊表示，天使居的目的就是要讓孤苦無依的老人有個安身之處，雖然天使居有先進的智慧監控系統、毫米波偵測器和移動軌跡追蹤系統，但照服員的愛心與專業才是能讓長者感受溫暖最重要的角色。王建煊說，如果照服員夠專業，就能判斷長者的作息與需求，對長者身心狀況的充份了解，這是照服員最本份的工作。而監控系統再精密，也只是用來輔助照服員的一種工具，舉例來說，如果一個老先生連續去了廁所10次，監控系統就能察覺異常，將訊息傳送給照服員，藉以判斷可能出現泌尿或腸胃的生理問題，照服員就能馬上協助就診。

王建煊表示最簡單的概念就是一個長者從進天使居到終老離世，所有的事都要服務、都會協助，正因如此，照服員要有絕對的愛心和耐心，要「侍老如親」，對待入住的長輩就像自己的雙親一樣。徵求照服員開出的條件很簡單，就是「錢多、事中(適中)、離家近」。王建煊解釋在天使居的照服員，薪水會比其它長照機構高，而工作量也會適中，另外公司還會在附近租房子，讓照服員免費就近居住，走路上班只要5分鐘路程，隨時都可以來照護長者，讓長者無後顧之憂。

針對經營理念，王建煊表示住進來的低收入戶現在全部是免費入住，不收一毛錢，「每天吃喝每天照顧都不用錢」，連志工都認為這是不可能的事，錢怎麼來？王建煊舉例，許多有房有產但膝下無子女的人想入住，他住進來也會捐出部份財產，例如捐了1千5百萬，但他的費用可能只會用到5百萬，另外的１千萬就能用在兩位低收入戶的身上，透過這種方式「一人捐款三人受惠」，就能讓三人同時入住，救了自己也幫助另外兩個人，這是一個非常好的概念。王建煊希望透過這個模式來照顧孤貧無依的長者，如果範例成功了，就能吸引更多愛心人士來參與，拋磚引玉讓擁有龐大資產的人一同為社會做出貢獻，光靠一個天使居，是沒有辦法解決台灣人口老化的問題，希望創造的不是一個奇蹟，而是一個非常重要的理念，唯有大家一同努力，才能解決超高齡社會所帶來的各種貧困現象。

「鑫淼天使居」四樓的療癒花園，陽光充足空間大，未來將配置洗衣機並規畫晾衣場，提供長者自己洗衣、曬衣的場所。記者杜建重／攝影
「鑫淼天使居」四樓的療癒花園，陽光充足空間大，未來將配置洗衣機並規畫晾衣場，提供長者自己洗衣、曬衣的場所。記者杜建重／攝影
「鑫淼天使居」的四樓是專供中重度失智長者使用，一人一間房，每室都能開窗，不但保有個人獨立空間，也不會因吵嘈而影響居住品質。記者杜建重／攝影
「鑫淼天使居」的四樓是專供中重度失智長者使用，一人一間房，每室都能開窗，不但保有個人獨立空間，也不會因吵嘈而影響居住品質。記者杜建重／攝影
「鑫淼天使居」三樓日照中心收治失智、失能的個案，特別在出入口設置「生物（人臉）辨識系統」，藉由門禁功能預防長者走失，還能偵測體溫，過濾訪客。記者杜建重／攝影
「鑫淼天使居」三樓日照中心收治失智、失能的個案，特別在出入口設置「生物（人臉）辨識系統」，藉由門禁功能預防長者走失，還能偵測體溫，過濾訪客。記者杜建重／攝影
「鑫淼天使居」衛浴設備有如五星級飯店，潔白明亮空間大，給人舒適、安全的感覺。記者杜建重／攝影
「鑫淼天使居」衛浴設備有如五星級飯店，潔白明亮空間大，給人舒適、安全的感覺。記者杜建重／攝影
「鑫淼天使居」四樓的18間小房，每間房天花板都設置一個「跌倒偵測系統」感應器，它是以毫米波來偵測長者所在位置的高度，藉以判斷長者是否跌倒，即時傳送長者在房內發生意外的訊號，讓照服員立即給予協助。記者杜建重／攝影
「鑫淼天使居」四樓的18間小房，每間房天花板都設置一個「跌倒偵測系統」感應器，它是以毫米波來偵測長者所在位置的高度，藉以判斷長者是否跌倒，即時傳送長者在房內發生意外的訊號，讓照服員立即給予協助。記者杜建重／攝影
「鑫淼天使居」中央廚房的規畫是以醫院規格來設計，生食、熟食分開，衛生要求嚴格，不但可供應全棟樓所有長者與工作人員的伙食，未來也將提供餐點對外營業。記者杜建重／攝影
「鑫淼天使居」中央廚房的規畫是以醫院規格來設計，生食、熟食分開，衛生要求嚴格，不但可供應全棟樓所有長者與工作人員的伙食，未來也將提供餐點對外營業。記者杜建重／攝影
「鑫淼天使居」的二樓屬於「住宿式機構」，主要是收治輕度失智、失能的個案，為了讓每一位老人家都有家的感覺，創辦人王建煊特別要求在房間設計上必須有窗戶，讓陽光進到室內。記者杜建重／攝影
「鑫淼天使居」的二樓屬於「住宿式機構」，主要是收治輕度失智、失能的個案，為了讓每一位老人家都有家的感覺，創辦人王建煊特別要求在房間設計上必須有窗戶，讓陽光進到室內。記者杜建重／攝影
「鑫淼天使居」二樓的「住宿式機構」，有4人房5間與2人房3間，每房中間都會設計一片小隔板，一方面保有隱私與鄰床區隔，另一方面，也提供長者放置自己喜歡的物品，佈置成自己獨有的小空間。記者杜建重／攝影
「鑫淼天使居」二樓的「住宿式機構」，有4人房5間與2人房3間，每房中間都會設計一片小隔板，一方面保有隱私與鄰床區隔，另一方面，也提供長者放置自己喜歡的物品，佈置成自己獨有的小空間。記者杜建重／攝影
「鑫淼天使居」的安全考量鉅細糜遺，除了空間規畫，在視覺上也有特殊設計，其中，住有失智長者樓層的逃生門，門面藉由書櫃的圖案設計，以「隱形圍牆」的概念來防止長輩逃離。記者杜建重／攝影
「鑫淼天使居」的安全考量鉅細糜遺，除了空間規畫，在視覺上也有特殊設計，其中，住有失智長者樓層的逃生門，門面藉由書櫃的圖案設計，以「隱形圍牆」的概念來防止長輩逃離。記者杜建重／攝影
「鑫淼天使居」四樓共有18間小房，主要是提供給中重度失智長者使用，每人一間房，房內有衣櫃，讓長輩保有隱私。記者杜建重／攝影
「鑫淼天使居」四樓共有18間小房，主要是提供給中重度失智長者使用，每人一間房，房內有衣櫃，讓長輩保有隱私。記者杜建重／攝影
前監察院長、天使居創辦人王建煊表示，天使居主要是照顧孤貧無依、失能失智的長者，未來把模型做出來後，可以讓企業有個依循的規範，為少子化，即將邁入超高齡社會的台灣老年人口，共同付出一份心力。記者杜建重／攝影
前監察院長、天使居創辦人王建煊表示，天使居主要是照顧孤貧無依、失能失智的長者，未來把模型做出來後，可以讓企業有個依循的規範，為少子化，即將邁入超高齡社會的台灣老年人口，共同付出一份心力。記者杜建重／攝影
不同於一般長照機構，「鑫淼天使居」一樓活動中心與走廊上，處處都有「書屋」，陳列各種書籍供長者翻閱，這也是創辦人王建煊最在意的生活樂趣。記者杜建重／攝影
不同於一般長照機構，「鑫淼天使居」一樓活動中心與走廊上，處處都有「書屋」，陳列各種書籍供長者翻閱，這也是創辦人王建煊最在意的生活樂趣。記者杜建重／攝影
天使居管理中心主任鄭允宜表示，位於四樓的UNOnext空氣品質偵測器，可獨立連動通風換氣設備，在室內空氣品質不佳時啟動告警並引入新風，就能立即啟動排除室內不良空氣的功能。記者杜建重／攝影
天使居管理中心主任鄭允宜表示，位於四樓的UNOnext空氣品質偵測器，可獨立連動通風換氣設備，在室內空氣品質不佳時啟動告警並引入新風，就能立即啟動排除室內不良空氣的功能。記者杜建重／攝影
「鑫淼天使居」的療癒花園，讓長者走出戶外享受陽光，也種植了各式各樣的香草類植物與蔬菜，除可培養長者的興趣，種植的有機蔬菜，也不用擔心失智長者會誤採誤食。記者杜建重／攝影
「鑫淼天使居」的療癒花園，讓長者走出戶外享受陽光，也種植了各式各樣的香草類植物與蔬菜，除可培養長者的興趣，種植的有機蔬菜，也不用擔心失智長者會誤採誤食。記者杜建重／攝影
由無子西瓜基金會創辦人王建煊所打造的「鑫淼天使居」在林口落成，擁有最現代化的設備與優秀的照服員，可望成為長照機構的新典範。記者杜建重／攝影
由無子西瓜基金會創辦人王建煊所打造的「鑫淼天使居」在林口落成，擁有最現代化的設備與優秀的照服員，可望成為長照機構的新典範。記者杜建重／攝影
「鑫淼天使居」三樓日照中心可收治60位失智、失能的個案，透過精密的「移動軌跡追蹤系統」來了解長者活動的情況，此外，也特別採購沙發椅，長者若有需要都能拉開沙發變成躺椅，舒舒服服睡上一覺。記者杜建重／攝影
「鑫淼天使居」三樓日照中心可收治60位失智、失能的個案，透過精密的「移動軌跡追蹤系統」來了解長者活動的情況，此外，也特別採購沙發椅，長者若有需要都能拉開沙發變成躺椅，舒舒服服睡上一覺。記者杜建重／攝影

照服員 王建煊 長照

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