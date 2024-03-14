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BNT採購疑慮再現 疾管署澄清政府與企業採購條件不同

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
針對外界指稱政府與BNT洽談的疫苗單價高於三家企業團體採購的疫苗單價，疾管署澄清，政府與BNT洽談的合約並未完成簽署，跟企業採購的條件不同，難以比較。本報資料照片
針對外界指稱政府與BNT洽談的疫苗單價高於三家企業團體採購的疫苗單價，疾管署澄清，政府與BNT洽談的合約並未完成簽署，跟企業採購的條件不同，難以比較。本報資料照片

國民黨團今日針對BNT疫苗採購召開記者會，副書記長徐巧芯也在臉書貼文指出，當時衛福部前部長陳時中出庭，承認當初跟BNT簽訂但後來未履行的合約，簽約價格高達43美金，比郭台銘還多。疾管署今澄清，政府與BNT洽談的合約並未完成簽署，跟企業採購的條件不同，難以比較。

徐巧芯昨在臉書貼文指出，「陳時中出庭，承認當初跟BNT簽訂但後來未履行的合約（封存30年的那份），簽約價格高達43塊美金，約台幣1069元/劑。 而郭台銘談的價格約30塊美金。所以吳子嘉董事長說，雙方差價約6500萬美金。」

疾管署發言人羅一鈞表示，我國在2021年1月和德國BNT洽談的500萬劑疫苗採購合約，要求首批到貨時間在當年3月；因BNT放棄而未完成簽署，而台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會等企業團體在同年7月採購捐贈1500萬劑疫苗，相關條件已然不同，二者疫苗採購情形之單價難以相互比較。

疾管署再次澄清，公文保存期限不等同合約保密期限，與德國BNT公司完成簽署的採購合約保密期限為10年，疾管署並未將採購合約封存30年。

BNT 疾管署 美金

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