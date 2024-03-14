打臉經濟部？環境部長薛富盛：從沒說SRF是乾淨綠能

環境部近年推動固體再生燃料（SRF）將廢棄物燃料化，但遭外界質疑其原料含有毒廢棄物是「假綠能」，前時代力量立委陳椒華過去也質疑SRF燃燒會製造空汙，不能算綠能，但經濟部卻堅稱「SRF確實是綠能」。環境部長薛富盛今強調，「從來沒說SRF是乾淨綠能」，打臉經濟部說法。

薛富盛今赴立法院衛環委員會進行業務報告並備質詢，會中委員關心SRF燃燒有毒物質、汙染空氣品質、影響人體健康等問題。

薛富盛坦言，SRF燃燒棒的原料包含塑膠、廢木材等，確實不能符合國際上綠能的定義，綠能應該是不能燃燒有毒物質，且要符合永續。

國民黨立委涂權吉指出，台灣燃燒SRF將排放出許多有毒物質，其中氯的含量是歐盟的2倍，汞的含量更高出數10倍，認為SRF應該被抵制，但行政院副院長鄭文燦、經濟部長王美花均打算在桃園增設3家SRF發電廠進駐桃園科學園區。

薛富盛表示，「環境部從來沒說SRF是乾淨綠能」，包含歐盟、日本、美國等都有使用SRF，著眼點不是沒有排放任何二氧化碳或其他有毒物質；涂權吉確認SRF不是綠能，薛富盛回答：「對。」

前時代力量立法委員陳椒華去年10月19日召開「假綠能SRF焚化爐越燒越旺 資源循環再利用環保政策倒退嚕」記者會，會中質問經濟部能源署SRF到底是不是綠能。

當時經能源署聲稱，SRF發電在國際上被歸類為再生能源，國內也已建立相關規範，更強調環境部已針對料源公告「固體再生燃料製造技術指引與品質規範」，進行料源、製程等管理，都市廢棄物是混合料源，含有廢棄木材、有機質、廢塑料，能源統計時會當作再生能源的來源，「依照現行條例，SRF確實是綠能」。