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情人節後性病增？疾管署愛滋自我篩檢用健康做為回禮

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
疾管署提醒應落實全程戴套的安全性行為，互相提醒為「愛」篩檢。圖為愛滋感染試劑自我檢驗。本報資料照片
疾管署提醒應落實全程戴套的安全性行為，互相提醒為「愛」篩檢。圖為愛滋感染試劑自我檢驗。本報資料照片

3月14日是白色情人節，情人間習慣以以禮物回復對方、表達愛意，而健康是所有人能給自己及所愛的人最好的禮物。有醫師表示，情人節等活動結束後2至3周，因性病就診者通常會增加。疾管署提醒，年輕族群愛滋感染原因主要都是因為不安全性行為，提醒民眾進行愛滋自我篩檢。

基隆長庚醫院感染科主任葉忠智曾指出，以往在情人節、跨年活動過後，活動結束後2至3周，因性病來就診的人數通常會增加。疾管署提醒，不安全性行為，包括陰道交、口交，都有可能感染愛滋、梅毒、淋病等性傳染病。

疾管署發言人羅一鈞表示，預防性傳染病最重要的是做好相關預防措施，包括：全程正確使用保險套及搭配水性潤滑液。若有不安全性行為者，應至少1年進行1次篩檢、及早就醫診斷及治療；同時通知配偶或性伴侶等一起接受篩檢及治療，且診治任一性病時，醫療院所均可執行愛滋病毒檢驗。

依據疾管署監測資料顯示，去年新增確診通報愛滋病毒感染人數計941人，近年愛滋病毒感染通報趨勢已持續6年下降，但近6成感染者為18至35歲年輕族群，主要感染原因都為不安全性行為。

為推動多元化、兼顧隱私的愛滋篩檢，疾管署今年和85家醫院及婦產科、家醫科、泌尿科等科別診所合作執行匿名篩檢服務點，可提供民眾篩檢及衛教諮詢，並使用最新「愛滋抗原/抗體複合型快速篩檢試劑」，現場等待約30分鐘即可得知初步篩檢結果。

目前疾管署亦持續推動「愛滋自我篩檢計畫」，民眾可至疾管署自我篩檢網站，以網路訂購、超商取貨付款方式，於全國1萬多家合作超商取得試劑；也可前往合作民間團體、衛生局（所）等575個實體服務點或利用79號台自動服務機購買試劑，於家中或適宜的場所進行篩檢，並可匿名上網完成篩檢結果登錄，獲得免費試劑電子兌換券1張。

匿名篩檢服務點相關資訊：https://gov.tw/kPc

愛滋自我篩檢計畫： https://gov.tw/D8C

性行為 愛滋病 疾管署

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