快訊

2024白沙屯媽祖進香完整資訊！「粉紅超跑」日程、路線公開 住宿、穿著、行李、禁忌一次看

虐童案輿論怒火燒！孩子一定得請保母照顧怎麼辦？察覺可能是壞保母的10個跡象

家長該停止問孩子「開心嗎」 專家：檢視情緒反造成心理負擔

敦睦支隊周六日訪基隆 磐石、迪化、成功3軍艦開放登艦

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
海軍敦睦支隊周六日訪基隆，磐石、迪化、成功3軍艦開放登艦參觀。圖／海軍提供
海軍敦睦支隊周六日訪基隆，磐石、迪化、成功3軍艦開放登艦參觀。圖／海軍提供

海軍敦睦遠航訓練支隊今年度國內環島航訓，磐石、迪化、成功3艘軍艦將在16、17兩天靠泊基隆港西三、西四碼頭，3艘軍艦開放民眾登艦參觀，岸上有海軍官校鼓號樂隊、陸戰樂儀隊和莒拳隊等多項表演，歡迎民眾參觀。

基隆港是海軍敦睦艦隊環台航訓的第四站，自3月9日開始，在高雄、花蓮、蘇澳港都吸引很多軍事迷和民眾到場。海軍指出，磐石軍艦（油彈補給艦）、迪化軍艦（康定級飛彈巡防艦）及成功軍艦（成功級飛彈巡防艦）3艘軍艦將開放登艦。

磐石艦是海上機動整補艦，船長達196公尺，艦上有文宣館，還有電競、台灣精品、原民、微縮模型、擬真軍藝館、國防館等10個展區，介紹台灣的國防自主、台灣之美、台灣精品、國防自主、人文藝術等，擬真軍藝館有射擊體驗並展示多種槍械模型，軍艦駕駛台內部設施、搭載的雄風飛彈等武器。

敦睦艦隊下月將出航太平洋友邦，此次遠航訓練任務，主要在讓海軍官校與政戰、管理及理工學院等應屆畢業學生，藉由參加遠航訓練機會，將在校四年所學理論與艦艇實務經驗相結合，為日後擔任海軍軍官，奠定良好基礎。

基隆開放時間為周六、周日上午9時至下午3時，需攜帶中華民國國民身分證或可證明國民身分之具照片證件供驗證，有多個舞團、敦睦支隊等表演節目。

海軍敦睦支隊周六日訪基隆，磐石、迪化、成功3軍艦開放登艦參觀。本報資料照片
海軍敦睦支隊周六日訪基隆，磐石、迪化、成功3軍艦開放登艦參觀。本報資料照片
海軍敦睦支隊周六日訪基隆，磐石、迪化、成功3軍艦開放登艦參觀。本報資料照片
海軍敦睦支隊周六日訪基隆，磐石、迪化、成功3軍艦開放登艦參觀。本報資料照片

基隆港 海軍 軍艦

延伸閱讀

基隆6國中體育班招生有特色 謝國樑：不計招生人數設班

基隆新打卡景點 外木山奇岩如「大烏龜」眼睛太傳神

海軍敦睦支隊靠泊花蓮港 縣府提供免費接駁車

基隆通勤族開車上國3一路回堵 林沛祥辦會勘難解

相關新聞

今起逐日回暖 吳德榮：下周這天鋒面來變天轉濕涼

今天清晨沒有這麼冷了，平地低溫都逾12度，且天氣會逐日回暖。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩...

美要求字節跳動切割抖音 台政府禁令擴及民間？國科會回應了

美國聯邦眾議院將在今天表決通過法案，要求中國母公司「字節跳動」（ByteDance）需從抖音國際版TikTok撤資並完成...

4G 499不限速吃到飽一日限定復活！網驚這次多2優惠：搭高鐵去辦也賺

絕跡的便宜不限速4G 吃到飽 又出現了！有網友發現又有手機業者推出「一日限定」手機網路 吃到飽方案，且還比上次優惠 更多，通話分鐘數也增加，不過有限定申辦地點，讓網友直呼超划算，「要搭高鐵下去辦」。聯合新聞網《科技玩家》詢問手機業者，活動僅在3月15日當天開放，未有名額限制。

敦睦支隊周六日訪基隆 磐石、迪化、成功3軍艦開放登艦

海軍敦睦遠航訓練支隊今年度國內環島航訓，磐石、迪化、成功3艘軍艦將在16、17兩天靠泊基隆港西三、西四碼頭，3艘軍艦開放...

救業壯世代／人口老化 年輕勞力仍優勢！退休科技高管投百履歷無回音

台灣將步入超高齡社會，嬰兒潮的人口紅利也將隨之衰退，各產業缺工的問題擴大，政府逐推動中高齡民眾持續工作、重返職場政策，不...

碳費審議會明召開 環部：月底進實質討論不會介入指導

明年起排碳有價，首場碳費審議委員會本周五登場，外界關注第1次場審議會是否討論、決定碳費費率的初步框架，環境部長薛富盛表示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。