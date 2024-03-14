敦睦支隊周六日訪基隆 磐石、迪化、成功3軍艦開放登艦

海軍敦睦遠航訓練支隊今年度國內環島航訓，磐石、迪化、成功3艘軍艦將在16、17兩天靠泊基隆港西三、西四碼頭，3艘軍艦開放民眾登艦參觀，岸上有海軍官校鼓號樂隊、陸戰樂儀隊和莒拳隊等多項表演，歡迎民眾參觀。

基隆港是海軍敦睦艦隊環台航訓的第四站，自3月9日開始，在高雄、花蓮、蘇澳港都吸引很多軍事迷和民眾到場。海軍指出，磐石軍艦（油彈補給艦）、迪化軍艦（康定級飛彈巡防艦）及成功軍艦（成功級飛彈巡防艦）3艘軍艦將開放登艦。

磐石艦是海上機動整補艦，船長達196公尺，艦上有文宣館，還有電競、台灣精品、原民、微縮模型、擬真軍藝館、國防館等10個展區，介紹台灣的國防自主、台灣之美、台灣精品、國防自主、人文藝術等，擬真軍藝館有射擊體驗並展示多種槍械模型，軍艦駕駛台內部設施、搭載的雄風飛彈等武器。

敦睦艦隊下月將出航太平洋友邦，此次遠航訓練任務，主要在讓海軍官校與政戰、管理及理工學院等應屆畢業學生，藉由參加遠航訓練機會，將在校四年所學理論與艦艇實務經驗相結合，為日後擔任海軍軍官，奠定良好基礎。