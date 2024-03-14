今明雲量偏多 吳聖宇：周六下半天有陽光這天起轉雨

陽光暫時躲起來了，天氣風險公司氣象部經理吳聖宇指出，今明溫度緩慢回升，但雲量偏多，陽光不明顯，山區偶雨，夜晚清晨較涼。周六下半天逐漸轉為有陽光天氣，下周一鋒面通過台灣，下周二出現降雨機率較高。

吳聖宇指出，今明兩天各地雲量偏多，中北部雲層較厚，天空比較陰霾，平地降雨機會不高，山區可能零星局部小雨，天氣沒有明顯轉差，只是跟前兩天晴朗狀況有較大差異。溫度緩慢回升，北部、東半部白天高溫22-24度，中部24-26度，南部有機會27-28度或以上，夜晚清晨中北部、東北部空曠地區低溫約14-17度，日夜溫差大。

吳聖宇指出，周六上半天中北部雲量可能還是比較多，下半天之後逐漸轉為有陽光天氣，下周日白天鋒面還未影響，各地大致多雲到晴，一直要等到下周日深夜鋒面抵達北台灣，北部、東半部地區降雨機率才會提高，中南部不受影響。

下周一鋒面通過台灣，下周二華南雲雨帶及東北季風增強，出現降雨機率較高，不過主要降雨區域以北部、東半部為主，中南部可能雲量較多，山區有局部降雨機會。

吳聖宇指出，周末期間各地溫度偏暖，北部、東半部白天高溫有機會達25-27度，中南部更可達28-30度或以上，夜晚清晨中北部、東北部空曠地區低溫16-18度。但周末兩天西半部以及外島夜間溫度較低時容易起霧，可能影響交通或航班。

吳聖宇指出，下周一鋒面掠過後，冷空氣隨東北季風南下，溫度由北往南下降，可能是大陸冷氣團，後續恐轉乾冷，要留意輻射冷卻低溫，不過時間還早，詳細低溫狀況有待觀察。